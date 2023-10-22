Instagram hesabının dondurulması için yapılması gereken adımlar şöyle sıralanmıştır: İnstagram hesabına bilgisayar veya bir mobil tarayıcı üzerinden giriş sağlanır. Tarayıcı üzerinde yer alan sağ üst kenardaki "Profili Düzenle" seçeneği seçilir. Ekranın en alt tarafından yer alan "Hesabımı geçici olarak kapat" seçeneği seçilir. Instagram tarafından sorulan "Hesabını neden kapatıyorsun?" sorusu yanındaki menüde yer alan seçeneklerden biri seçilir. Dondurulmak istenen İnstagram hesabının şifresi, gelen ekrana yeniden girilir. Hesabı kapatma seçeneği belirlenmiş olan bu menüden bir seçenek seçilmesinden sonra tıklanabilir hale gelecektir. "Hesabı Geçici Olarak Kapat"a tıklanarak Instagram dondurma işlemi tamamlanır. Telefondan Instagram Dondurma Nasıl Yapılır? Instagram mobil uygulaması üzerinden hesabı geçici olarak kapatma işlemi yapılamaz. Instagram dondurma işlemlerinin telefon üzerinden yapılabilmesi için ilgili instagram hesabının tarayıcı sekmesi üzerinden açılması gereklidir. Tarayıcı üzerinden açılan instagram hesaplarının dondurulması için de İnstagram dondurma işlemi adımlarının izlenmesi gereklidir.

Instagram dondurma süresi Ne Kadardır? Aktif instagram hesaplarını dondurduktan sonra hesabın kullanılmaması için herhangi bir süre gerekli değildir. Hesabının geçici olarak dondurulmasını isteyen kişiler, işlemi onayladıktan sonra hesaplarının kullanılamadığını göreceklerdir. Ancak dondurulmuş bir instagram hesabı, yeniden aktif hale getirilmişse ilk 7 gün boyunca hesap yeniden dondurulamaz. Instagram Hesabı Geçici Kapatınca Ne Olur? Herhangi bir instagram hesabının geçici olarak dondurulması, hesabın aktif olduğu zaman görülen hiçbir özelliğinin başkaları tarafından görülemez hale gelmesine neden olur. Yani, hesap sahiplerinin profil resimleri, isimleri, hakkında bilgileri, fotoğrafları,beğenmeleri, yorumları ve sabitlenmiş hikayelerinin hiçbiri görülmez. İsimlerinin yerine de "Instagram kullanıcısı" ibaresi gelir. Böylece, herhangi biri Instagram üzerinde kendi isimlerini arasa dahi kendilerine ulaşamayacaktır.