ChatGBT uygulaması tüm dünyada adından söz ettirmeye başladı. İnternet kullanıcıları bu yapay zeka uygulamasının ne olduğunu araştırıp öğrenmeye çalışıyor. Peki, ChatGBT nedir , ne işe yarıyor ? ChatGBT giriş ücretli mi, bedava mı? Özellikleri neler, nasıl kullanılıyor? İşte detaylar...

ChatGBT uygulaması bir anda tüm dünyada adından söz ettirmeyi başardı. internet kullanıcıları bir anda hayatlarının içerisine dahil olan bu yapay zeka uygulamasının ne olduğunu anlamaya çalışıyor.

CHATGBT UYGULAMASI NEDİR?

Chat GPT henüz test aşamasında olmasına rağmen yetenekleri ile dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. ChatGPT, bir dil modeli olarak adlandırılan bir yazılım programıdır. Bu program, kullanıcı tarafından girdi olarak verilen metinleri analiz ederek anlamlı cevaplar vermeyi amaçlar.

Örneğin, bir kullanıcı bir soru sormanızı isterse, ChatGPT bu soruyu anlayarak doğru cevabı vermeye çalışacaktır. Bu program, dil modeli teknolojisi sayesinde insan dilini anlamayı ve yanıtlamayı öğrenebilir.