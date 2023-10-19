Davalık olabilirsiniz! WhatsApp’ta bu hatayı yaptıysanız eyvah eyvah: Herkesi mahkemeye veriyor

WhatsApp platformunu kötüye kullanan ve kullanıcı deneyimini olumsuz etkileyen kişilere karşı ciddi bir önlem alıyor. Kararda otomatik mesaj atılması veya diğer kullanıcıların rahatsız edilmesi gibi kötü niyetli davranışların tespit edilmesi durumunda yasal adımların atılacağı vurgulanıyor. Platform kullanıcı deneyimini olumsuz etkileyen ve platformun güvenliğini tehdit eden her türlü kötü niyetli faaliyeti kesin bir şekilde engelleyeceğini ifade ediyor.

HEMEN HAREKETE GEÇİLECEK Kullanıcıların rahatsız edilmesi, spam mesajlar veya otomatik mesajlar gibi sorunlar artık WhatsApp tarafından daha yakından takip edilecek. Kuralları ihlal eden kullanıcılar bu yeni karar doğrultusunda yasal sorumlulukla karşı karşıya kalacak.