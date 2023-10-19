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Davalık olabilirsiniz! WhatsApp'ta bu hatayı yaptıysanız eyvah eyvah: Herkesi mahkemeye veriyor

Dünya genelinde milyonlarca kullanıcısı olan popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, platformun kullanım kurallarına uymayan kullanıcılara karşı hukuki yaptırımlar uygulama kararı aldı. Bu karar, WhatsApp'ın platformunun düzgün ve saygılı bir şekilde kullanılmasını teşvik etmek amacıyla alınmıştır. WhatsApp, kullanıcılarının platformun kullanım kurallarına saygı göstermeleri gerektiğini vurguluyor. Bu kurallar, diğer kullanıcıları rahatsız etmemeyi, spam mesajlar göndermemeyi ve kötü niyetli davranışlarda bulunmamayı içermektedir.

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Giriş Tarihi 18 Ekim 2023, 15:22 Güncelleme 19 Ekim 2023, 09:43
Davalık olabilirsiniz! WhatsApp’ta bu hatayı yaptıysanız eyvah eyvah: Herkesi mahkemeye veriyor

WhatsApp platformunu kötüye kullanan ve kullanıcı deneyimini olumsuz etkileyen kişilere karşı ciddi bir önlem alıyor. Kararda otomatik mesaj atılması veya diğer kullanıcıların rahatsız edilmesi gibi kötü niyetli davranışların tespit edilmesi durumunda yasal adımların atılacağı vurgulanıyor. Platform kullanıcı deneyimini olumsuz etkileyen ve platformun güvenliğini tehdit eden her türlü kötü niyetli faaliyeti kesin bir şekilde engelleyeceğini ifade ediyor.

HEMEN HAREKETE GEÇİLECEK

Kullanıcıların rahatsız edilmesi, spam mesajlar veya otomatik mesajlar gibi sorunlar artık WhatsApp tarafından daha yakından takip edilecek. Kuralları ihlal eden kullanıcılar bu yeni karar doğrultusunda yasal sorumlulukla karşı karşıya kalacak.

OTOMATİK MESAJLAR VE RAHATSIZ EDİCİ İÇERİKLER

Eğer bir kullanıcı sürekli olarak otomatik mesajlar gönderiyor veya diğer kullanıcıları rahatsız edici davranışlarda bulunuyorsa bu durum WhatsApp tarafından incelenecek ve gerekli önlemler alınacak.

YASAL ADIMLAR VE HUKUKİ İŞLEM

WhatsApp kullanıcılarının güvende hissetmeleri ve rahatsız edici deneyimlerle karşılaşmamaları için taahhütte bulunuyor.

Eğer bir kullanıcı platformun kurallarını ihlal ederse ve bu ihlaller kanıtlanırsa, WhatsApp yasal adımlar atacak.

Kullanıcının hesabı askıya alınabilir veya kalıcı olarak kapatılabilir. Ayrıca, hukuki işlemler başlatılabilir ve ilgili kişilere karşı dava açılabilir.


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