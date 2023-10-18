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WhatsApp'ta bu hatayı yaptıysanız eyvah eyvah; Davalık olabilirsiniz

WhatsApp platformunu kötüye kullanan ve kullanıcı deneyimini olumsuz etkileyen kişilere karşı ciddi bir önlem alıyor. Kararda otomatik mesaj atılması veya diğer kullanıcıların rahatsız edilmesi gibi kötü niyetli davranışların tespit edilmesi durumunda yasal adımların atılacağı vurgulanıyor. Platform kullanıcı deneyimini olumsuz etkileyen ve platformun güvenliğini tehdit eden her türlü kötü niyetli faaliyeti kesin bir şekilde engelleyeceğini ifade ediyor.

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Giriş Tarihi 18 Ekim 2023, 15:22 Güncelleme 18 Ekim 2023, 15:23
WhatsApp’ta bu hatayı yaptıysanız eyvah eyvah; Davalık olabilirsiniz

Sosyal medya devi Facebook'un sahip olduğu popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp uyguladığı bir kararla ilgili gündeme geldi. WhatsApp platformun kullanım kurallarını ihlal eden kullanıcılara karşı dava açma kararı aldığını duyurdu. İnsanlar platform kurallarına uymaları ve diğer kullanıcıları rahatsız etmemeleri konusunda uyarılıyor. Aksi takdirde hukuki sonuçlarla karşılaşabiliyor.

HEMEN HAREKETE GEÇİLECEK

Kullanıcıların rahatsız edilmesi, spam mesajlar veya otomatik mesajlar gibi sorunlar artık WhatsApp tarafından daha yakından takip edilecek. Kuralları ihlal eden kullanıcılar bu yeni karar doğrultusunda yasal sorumlulukla karşı karşıya kalacak.

OTOMATİK MESAJLAR VE RAHATSIZ EDİCİ İÇERİKLER

Eğer bir kullanıcı sürekli olarak otomatik mesajlar gönderiyor veya diğer kullanıcıları rahatsız edici davranışlarda bulunuyorsa bu durum WhatsApp tarafından incelenecek ve gerekli önlemler alınacak.

YASAL ADIMLAR VE HUKUKİ İŞLEM

WhatsApp kullanıcılarının güvende hissetmeleri ve rahatsız edici deneyimlerle karşılaşmamaları için taahhütte bulunuyor.

Eğer bir kullanıcı platformun kurallarını ihlal ederse ve bu ihlaller kanıtlanırsa, WhatsApp yasal adımlar atacak.

Kullanıcının hesabı askıya alınabilir veya kalıcı olarak kapatılabilir. Ayrıca, hukuki işlemler başlatılabilir ve ilgili kişilere karşı dava açılabilir.


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