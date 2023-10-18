WhatsApp’ta bu hatayı yaptıysanız eyvah eyvah; Davalık olabilirsiniz

Sosyal medya devi Facebook'un sahip olduğu popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp uyguladığı bir kararla ilgili gündeme geldi. WhatsApp platformun kullanım kurallarını ihlal eden kullanıcılara karşı dava açma kararı aldığını duyurdu. İnsanlar platform kurallarına uymaları ve diğer kullanıcıları rahatsız etmemeleri konusunda uyarılıyor. Aksi takdirde hukuki sonuçlarla karşılaşabiliyor.

HEMEN HAREKETE GEÇİLECEK Kullanıcıların rahatsız edilmesi, spam mesajlar veya otomatik mesajlar gibi sorunlar artık WhatsApp tarafından daha yakından takip edilecek. Kuralları ihlal eden kullanıcılar bu yeni karar doğrultusunda yasal sorumlulukla karşı karşıya kalacak.