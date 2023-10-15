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Görünmek istemeyenler dikkat! Instagram'da bugün aktif ne demek, ne anlama geliyor? INSTAGRAM AKTİF ÖZELLİĞİ kapama nasıl yapılır?

Instagram'da yer alan bugün aktif özelliği birçok kullanıcı tarafından merak edildi. Bu nedenle konuyla ilgili araştırmalar hızlandı.

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Giriş Tarihi 15 Ekim 2023, 22:02 Güncelleme 15 Ekim 2023, 22:02
Görünmek istemeyenler dikkat! Instagram’da bugün aktif ne demek, ne anlama geliyor? INSTAGRAM AKTİF ÖZELLİĞİ kapama nasıl yapılır?

Instagram üzerindeki aktiflik özelliği birçok kullanıcı tarafından merak ediliyor. Instagram bugün aktif özelliğini açmak ve kapamak isteyenler arama motorlarına yöneldi. Peki, Instagram aktif ne demek? Instagram bugün aktif özelliği kapama nasıl yapılır? İşte detaylar...

INSTAGRAM BUGÜN AKTİF NE DEMEK?

Instagram DM kutusunda kullanıcıların bilgisi olarak yer almakta olan bugün aktif ibaresi, kullanıcının 24 saat içerisinde Instagram'da aktif olduğunu bildirmektedir. Instagram bu özelliğin kullanma seçeneğini kullanıcılara sunmakta bu nedenle isteyen kullanıcılar bu özelliği kapatabilirler.

INSTAGRAM BUGÜN AKTİF NASIL YAPILIR?

Instagram ayarlar kısmına girerek 'bugün aktif' özelliğini kolaylıkla açabilirsiniz. Aynı zamanda kapatarak bu durumu gizleyebilme imkanı da yer alıyor.

INSTAGRAM BUGÜN AKTİF AÇMA VE KAPAMA YÖNTEMİ

Bu özelliği aktif etmek için ilk olarak kendi Instagram hesabına girilmesi gerekiyor.

Oturum açıldıktan sonra ayarlar kısmına girilmeli ve buradan profil sekmesine geçin.

Karşınıza çıkan kısımda sağ üst köşede ayarlar bölümü bulunuyor.

Buradan gizlilik kısmına girilerek açılan kısımda da hareket durumu sekmesi yer alıyor.

Buradan aktif olup olmadığını açabilir ya da kapatabilirsiniz.


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