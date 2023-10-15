Aynı Whatsapp hesabını farklı cihazlarda kullanmak isteyenler konu hakkında detayları merak ediyor. Bu nedenle arama motorlarına yönelenler aynı Whatsapp iki farklı cihazda nasıl açılır sorusuna cevap aramaya başladı. İşte detaylar...

Ortaya atılan iddialara göre iki farklı cihazdan aynı Whatsapp'a girmenin mümkün olacağı ve bu uygulamanın yakında akıllı telefonlara geleceği belirtiliyor.