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Whatsapp iki telefonda nasıl kullanılır? Aynı Whatsapp hesabı iki farklı telefonda nasıl açılır? İşte o yöntem!

Aynı Whatsapp hesabını farklı cihazlarda kullanmak isteyenler konu hakkında detayları merak ediyor. Bu nedenle arama motorlarına yönelenler aynı Whatsapp iki farklı cihazda nasıl açılır sorusuna cevap aramaya başladı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 15 Ekim 2023, 08:04 Güncelleme 15 Ekim 2023, 08:04
Whatsapp iki telefonda nasıl kullanılır? Aynı Whatsapp hesabı iki farklı telefonda nasıl açılır? İşte o yöntem!

Aynı Whatsapp hesabını farklı cihazlarda kullanmak isteyenler konu hakkında detayları merak ediyor. Bu nedenle arama motorlarına yönelenler aynı Whatsapp iki farklı cihazda nasıl açılır sorusuna cevap aramaya başladı. İşte detaylar...

Ortaya atılan iddialara göre iki farklı cihazdan aynı Whatsapp'a girmenin mümkün olacağı ve bu uygulamanın yakında akıllı telefonlara geleceği belirtiliyor.

AYNI WHATSAPP HESABI İKİ FARKLI TELEFONDA NASIL AÇILIR?

WhatsApp uygulamasının hem Android hem de İOS işletim sisteminde de geçerli olacak şekilde aynı hesabın çift cihazda çalışabilmesi güncel bir sızıntı olarak yayıldı. Konu hakkında resmi bir açıklama yapılmadı.

WHATSAPP HESABINI BİRDEN FAZLA TELEFONDA VEYA BİRDEN FAZLA TELEFON NUMARASI İÇİN DOĞRULAMAK NASIL YAPILIR?

WhatsApp hesabınız, yalnızca bir numarayla tek bir cihazda doğrulanabilir. Eğer çift SIM kartlı bir telefon kullanıyorsanız yine de WhatsApp hesabınız için tek numarayla doğrulama yapmanız gerekmektedir. İki telefon numarasıyla tek WhatsApp hesabına sahip olamazsınız.

WhatsApp hesabınızla sık sık farklı telefonlar arasında geçiş yapmaya çalışıyorsanız bir süre sonra WhatsApp'ı yeniden doğrulama işleminde engellenebilirsiniz. Lütfen farklı cihazlar ve telefon numaraları arasında sürekli geçiş yapmayın.


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