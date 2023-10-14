Görünmek istemeyenler dikkat! Instagram’da bugün aktif ne demek, ne anlama geliyor? INSTAGRAM AKTİF ÖZELLİĞİ kapama nasıl yapılır?

Instagram üzerindeki aktiflik özelliği birçok kullanıcı tarafından merak ediliyor. Instagram bugün aktif özelliğini açmak ve kapamak isteyenler arama motorlarına yöneldi. Peki, Instagram aktif ne demek? Instagram bugün aktif özelliği kapama nasıl yapılır? İşte detaylar...

INSTAGRAM BUGÜN AKTİF NE DEMEK?

Instagram DM kutusunda kullanıcıların bilgisi olarak yer almakta olan bugün aktif ibaresi, kullanıcının 24 saat içerisinde Instagram'da aktif olduğunu bildirmektedir. Instagram bu özelliğin kullanma seçeneğini kullanıcılara sunmakta bu nedenle isteyen kullanıcılar bu özelliği kapatabilirler.