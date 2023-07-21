iPhone serisinde devrim gibi yenilik! Dört gözle beklenen iPhone 15 öyle bir özellikle geliyor ki

iPhone severlerin sabırsızlıkla beklediği iPhone 15 serisi hakkında yeni maket görüntüleri sızdırıldı! Apple'ın en yeni akıllı telefon ailesi, öne çıkan tasarım değişiklikleri ve gelişmiş kamera sensörleri ile sosyal medyada gündem oldu. Piyasaya sürülmesine Eylül ayında hazırlanan iPhone 15 serisi için sızdırılan bu yeni görüntüler teknoloji dünyasında büyük bir heyecan yarattı.
Sızdırılan görüntüler iPhone 15 ve 15 Plus modellerinin 6,1 inç büyüklüğünde bir ekranla geleceğini gösteriyor. Diğer yandan iPhone 15 Pro ve 15 Pro Max modellerinde ise daha büyük bir ekran 6,7 inç boyutunda yer alacak.
Apple'ın bu modellerdeki ekran tasarımına "Dinamik Ada kesiti" adını verdiği belirtiliyor.