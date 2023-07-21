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    • Teknoloji
    • 22.07.2023 09:23
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    • 22.07.2023 09:23
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    Dört gözle beklenen iPhone 15'te sürpriz özellik! iPhone serisinde adeta yeni bir devrim yapacak

    iPhone severlerin sabırsızlıkla beklediği iPhone 15 serisi hakkında yeni maket görüntüleri sızdırıldı. Apple'ın en yeni akıllı telefon ailesi, öne çıkan tasarım değişiklikleri ve gelişmiş kamera sensörleri ile sosyal medyada gündem oldu. Piyasaya sürülmesine Eylül ayında hazırlanan iPhone 15 serisi için sızdırılan bu yeni görüntüler teknoloji dünyasında büyük bir heyecan yarattı.

    iPhone serisinde devrim gibi yenilik!

    Apple'ın merakla beklenen yeni nesil akıllı telefon serisi iPhone 15'in tasarımı hakkında yeni sızıntılar gelmeye devam ediyor. Piyasaya Eylül ayında sunulması planlanan iPhone 15 serisi önemli tasarımsal yenilikler ve gelişmiş kamera sensörleriyle dikkat çekiyor. Yeni görüntüler iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro ve 15 Pro Max modellerini yan yana getirerek tasarım ve ekran boyutlarına ilişkin heyecan verici detayları gözler önüne seriyor.

    Sızdırılan görüntüler iPhone 15 ve 15 Plus modellerinin 6,1 inç büyüklüğünde bir ekranla geleceğini gösteriyor. Diğer yandan iPhone 15 Pro ve 15 Pro Max modellerinde ise daha büyük bir ekran 6,7 inç boyutunda yer alacak.

    Apple'ın bu modellerdeki ekran tasarımına "Dinamik Ada kesiti" adını verdiği belirtiliyor.

        Apple'ın iPhone 15 serisinde ProMotion ve Always-On gibi teknolojileri Pro modellerine özgü tutacağı da belirtilen bilgiler arasında yer alıyor. Bu da Pro serisini diğer modellerden ayıracak özelliklerin başında geliyor.

        (iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro ve Pro Max)

        BU ÖZELLİK DİKKAT ÇEKECEK

        iPhone 14 ile beraber ortaya çıkan yeni satış modeli de işleri biraz daha karışık hale getiriyor. iPhone 14 serisi ile beraber Apple, Pro olmayan modelleri ve Pro modelleri birbirlerinden çok daha farklı konumlara yerleştirdi.

        Şimdiyse iPhone 15 Pro Max (ya da Ultra) ve iPhone 15 Pro arasındadaki farkın da belirginleşmesi bekleniyor. Yani yeni Wi-Fi standardı sadece Pro Max'te yer alabilir.

            Bu arada Wi-Fi 6E desteğinin tek başına daha hızlı internet ve daha düşük gecikme ve sinyal paraziti için yeterli olduğunu söylemek doğru olmaz. Bunun yanı sıra, evinizde veya ofisinizde Wi-FI 6E'yi destekleyen nispeten yeni bir yönlendiriciye (veya modeme) sahip olmanız gerekiyor.
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            Haberler Teknoloji Dört gözle beklenen iPhone 15'te sürpriz özellik! iPhone serisinde adeta yeni bir devrim yapacak
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