Dört gözle beklenen iPhone 15'te sürpriz özellik! iPhone serisinde adeta yeni bir devrim yapacak

Apple'ın merakla beklenen yeni nesil akıllı telefon serisi iPhone 15'in tasarımı hakkında yeni sızıntılar gelmeye devam ediyor. Piyasaya Eylül ayında sunulması planlanan iPhone 15 serisi önemli tasarımsal yenilikler ve gelişmiş kamera sensörleriyle dikkat çekiyor. Yeni görüntüler iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro ve 15 Pro Max modellerini yan yana getirerek tasarım ve ekran boyutlarına ilişkin heyecan verici detayları gözler önüne seriyor.
Sızdırılan görüntüler iPhone 15 ve 15 Plus modellerinin 6,1 inç büyüklüğünde bir ekranla geleceğini gösteriyor. Diğer yandan iPhone 15 Pro ve 15 Pro Max modellerinde ise daha büyük bir ekran 6,7 inç boyutunda yer alacak.
Apple'ın bu modellerdeki ekran tasarımına "Dinamik Ada kesiti" adını verdiği belirtiliyor.