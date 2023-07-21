Dört gözle beklenen iPhone 15'te sürpriz özellik! iPhone serisinde adeta yeni bir devrim yapacak

Bu arada Wi-Fi 6E desteğinin tek başına daha hızlı internet ve daha düşük gecikme ve sinyal paraziti için yeterli olduğunu söylemek doğru olmaz. Bunun yanı sıra, evinizde veya ofisinizde Wi-FI 6E'yi destekleyen nispeten yeni bir yönlendiriciye (veya modeme) sahip olmanız gerekiyor.