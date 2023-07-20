ASELSAN denizaltılar için uydu haberleşme sistemi geliştirdi!

ASELSAN tarafından geliştirilen sistem, modüler yapısı sayesinde farklı deniz platformlarına entegre edilip, değişen müşteri ihtiyaçlarına uyumlandırılabiliyor. Sistem, uygun frekanslarda ve nitelikte hizmet veren tüm uydularla kullanılabilme özelliğine sahip. Ayrıca ayarlanabilir yayın yapılmayacak bölge seçimi yeteneği ile kritik operasyonlarda Deniz Kuvvetleri'ne harekat imkanı kazandırıyor.

İleri hassasiyette uydu takibi yapan Denizaltı Uydu Haberleşme Sistemi; taktik sahadaki komuta unsurlarının bağlı bulundukları harekat merkezleri ile emniyetli ve hızlı ses, görüntü ve veri haberleşmesine olanak sağlıyor. Sistem, anten sistem kaidesi ve reflektörü özgün tasarımıyla denizaltı platformlarında kullanılabilir şekilde tasarlandı. Denizaltı platformlarında kullanılan radom, denizaltının maruz kaldığı yüksek basınç başta olmak üzere tüm koşullarda görev yapacak şekilde tasarlanıp üretildi.