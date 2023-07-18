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    Dünya Emoji Günü'nde veriler açıklandı: Her gün 6 milyar emoji kullanılıyor

    17 Temmuz Dünya Emoji Günü’nde emojilere dair kapsamlı araştırma yayımlandı. Emojiler kimi zaman kelimelerin yetmediği anlamları üstlenerek dijital iletişimin vazgeçilmezine dönüştü. İşte sizler için derlediğimiz 18 Temmuz tarihli teknoloji haberleri...

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    Her gün 6 milyar emoji kullanılıyor

    İnternette toplam 3 bin 664 emoji olduğu bilinirken, Türkiye'yi de kapsayan güncel bir araştırmada bazı emojilerin dünyanın farklı yerlerinde olumsuz anlamlara geldiği tespit edildi. Türkiye vatandaşlarının en sevdiği emojiler 'kahkahaya boğulan emoji' ile 'gözetleyen surat emojisi' olurken, en çok kafa karıştıran emojinin ise 'kanatlı para emojisi' olduğu belirlendi.

    17 Temmuz Dünya Emoji Günü'nde, akademik çalışmalara göre her gün 6 milyar adet kullanılan ve evrensel bir dil formuna kavuşan emojilere dair bir araştırma yayımlandı. Online yabancı dil öğrenme platformu Preply tarafından yürütülen araştırma, emojilerin farklı kültürlerde yaygın anlamlarından daha farklı anlamlara gelebileceğini gösteren bilgilerle paylaşıldı.

    BAŞ PARMAK HAVAYA
    Derlenen verilerde, Türkçe'de 'kabul', 'çok iyi', 'onaylıyorum', 'beğendim' gibi anlamlarla kullanılan 'baş parmak havaya' emojisinin, Asya'da oldukça kaba bir el hareketi olarak görüldüğü belirtildi. Preply tarafından bin kişinin katılımıyla yürütülen ve Türkiye'de emoji kullanımına dair incelemeleri de içeren araştırmada, 5 kişiden 4'ünün (% 83), bu emojinin farklı ülkelerdeki olumsuz anlamını bilmediği görüldü. Preply, yaygın anlamı onaylama, beğeni, kabul olan bu emojinin İran, Irak, Afganistan ve Nijerya gibi ülkelerden kişilerle sohbet edilirken dikkatli kullanılması gerektiğine dikkat çekti. Konuyla ilgili değerlendirmelerini paylaşan Preply Avrupa Bölge Müdürü Mustafa Ali Sivisoğlu, "Emojiler evrensel bir dile dönüşse de bazı kültürlerde farklı ve olumsuz sayılabilecek anlamlara gelebiliyor. Dijitalleşen çağda herkes, her ülkeden farklı kullanıcılarla online ortamda iletişim kurabiliyor. Preply olarak olası olumsuzlukların önüne geçmek için bu çalışmaya imza attık" dedi.


        TÜRK TELEKOM'DAN SİBER GÜVENLİK KAMPI
        Siber güvenlik alanında çalışan girişimlerin ve yazılımcıların sayısı sürekli artıyor. Siber güvenlik alanında kendini geliştirmek isteyen gençler için konusunda uzman eğitimcilerin katılımıyla düzenlenen Türk Telekom Siber Güvenlik Kampı, 14-23 Ağustos tarihleri arasında olacak. Geleceğin siber kahramanlarına uygulamalı eğitimler verilirken; kamp sonunda yapılacak yarışmada, dereceye giren katılımcılara ödülleri takdim edilecek. Türk Telekom İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Emre Vural, şu açıklamayı yaptı: "Yürüttüğümüz projelerle bilgi birikimimizi ve tüm imkânlarımızı gençlerimiz için seferber ediyor, ulusal ve kişisel güvenliğin ana parçalarından siber güvenlik alanında uzmanlarımızı ve gençlerimizi bir araya getirerek onlara eğitim fırsatı sunmaktan gurur duyuyoruz." Kampta; siber güvenliğe giriş, bilgi güvenliğine giriş, bilgi güvenliği yönetim sistemi, bilişim hukuku ve KVKK, network güvenliği, Windows ssistem güvenliği, linux sistem güvenliği, sızma testleri, mobil uygulama sızma testleri, adli bilişim (forensic), sosyal mühendislik ve oltalama, kablosuz ağ güvenliği, siber olay müdahale ve daha birçok kapsayıcı eğitim alınabilecek.Türk Telekom Siber Güvenlik Kampı'na lisans 3. ve 4. sınıf öğrencileri, yüksek lisans öğrencileri, lisans ve yüksek lisans mezuniyeti üzerinden en fazla 2 yıl geçmiş olanlar, aktif olarak çalışmayanlar başvuruda bulunabiliyor. Siber güvenlik alanında kendini geliştirmek isteyen gençler için düzenlenecek Türk Telekom Siber Güvenlik Kampı başvuruları 21 Temmuz'a kadar devam edecek...

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        Türk Telekom
        Haberler Teknoloji Dünya Emoji Günü'nde veriler açıklandı: Her gün 6 milyar emoji kullanılıyor
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