Dünya Emoji Günü'nde veriler açıklandı: Her gün 6 milyar emoji kullanılıyor

İnternette toplam 3 bin 664 emoji olduğu bilinirken, Türkiye'yi de kapsayan güncel bir araştırmada bazı emojilerin dünyanın farklı yerlerinde olumsuz anlamlara geldiği tespit edildi. Türkiye vatandaşlarının en sevdiği emojiler 'kahkahaya boğulan emoji' ile 'gözetleyen surat emojisi' olurken, en çok kafa karıştıran emojinin ise 'kanatlı para emojisi' olduğu belirlendi.
17 Temmuz Dünya Emoji Günü'nde, akademik çalışmalara göre her gün 6 milyar adet kullanılan ve evrensel bir dil formuna kavuşan emojilere dair bir araştırma yayımlandı. Online yabancı dil öğrenme platformu Preply tarafından yürütülen araştırma, emojilerin farklı kültürlerde yaygın anlamlarından daha farklı anlamlara gelebileceğini gösteren bilgilerle paylaşıldı.
BAŞ PARMAK HAVAYA
Derlenen verilerde, Türkçe'de 'kabul', 'çok iyi', 'onaylıyorum', 'beğendim' gibi anlamlarla kullanılan 'baş parmak havaya' emojisinin, Asya'da oldukça kaba bir el hareketi olarak görüldüğü belirtildi. Preply tarafından bin kişinin katılımıyla yürütülen ve Türkiye'de emoji kullanımına dair incelemeleri de içeren araştırmada, 5 kişiden 4'ünün (% 83), bu emojinin farklı ülkelerdeki olumsuz anlamını bilmediği görüldü. Preply, yaygın anlamı onaylama, beğeni, kabul olan bu emojinin İran, Irak, Afganistan ve Nijerya gibi ülkelerden kişilerle sohbet edilirken dikkatli kullanılması gerektiğine dikkat çekti. Konuyla ilgili değerlendirmelerini paylaşan Preply Avrupa Bölge Müdürü Mustafa Ali Sivisoğlu, "Emojiler evrensel bir dile dönüşse de bazı kültürlerde farklı ve olumsuz sayılabilecek anlamlara gelebiliyor. Dijitalleşen çağda herkes, her ülkeden farklı kullanıcılarla online ortamda iletişim kurabiliyor. Preply olarak olası olumsuzlukların önüne geçmek için bu çalışmaya imza attık" dedi.