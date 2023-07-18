Dünya Emoji Günü'nde veriler açıklandı: Her gün 6 milyar emoji kullanılıyor



TÜRK TELEKOM'DAN SİBER GÜVENLİK KAMPI

Siber güvenlik alanında çalışan girişimlerin ve yazılımcıların sayısı sürekli artıyor. Siber güvenlik alanında kendini geliştirmek isteyen gençler için konusunda uzman eğitimcilerin katılımıyla düzenlenen Türk Telekom Siber Güvenlik Kampı, 14-23 Ağustos tarihleri arasında olacak. Geleceğin siber kahramanlarına uygulamalı eğitimler verilirken; kamp sonunda yapılacak yarışmada, dereceye giren katılımcılara ödülleri takdim edilecek. Türk Telekom İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Emre Vural, şu açıklamayı yaptı: "Yürüttüğümüz projelerle bilgi birikimimizi ve tüm imkânlarımızı gençlerimiz için seferber ediyor, ulusal ve kişisel güvenliğin ana parçalarından siber güvenlik alanında uzmanlarımızı ve gençlerimizi bir araya getirerek onlara eğitim fırsatı sunmaktan gurur duyuyoruz." Kampta; siber güvenliğe giriş, bilgi güvenliğine giriş, bilgi güvenliği yönetim sistemi, bilişim hukuku ve KVKK, network güvenliği, Windows ssistem güvenliği, linux sistem güvenliği, sızma testleri, mobil uygulama sızma testleri, adli bilişim (forensic), sosyal mühendislik ve oltalama, kablosuz ağ güvenliği, siber olay müdahale ve daha birçok kapsayıcı eğitim alınabilecek.Türk Telekom Siber Güvenlik Kampı'na lisans 3. ve 4. sınıf öğrencileri, yüksek lisans öğrencileri, lisans ve yüksek lisans mezuniyeti üzerinden en fazla 2 yıl geçmiş olanlar, aktif olarak çalışmayanlar başvuruda bulunabiliyor. Siber güvenlik alanında kendini geliştirmek isteyen gençler için düzenlenecek Türk Telekom Siber Güvenlik Kampı başvuruları 21 Temmuz'a kadar devam edecek...

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