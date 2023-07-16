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    • Teknoloji
    • 16.07.2023 08:02
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    • 16.07.2023 08:02
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    Diablo 4'te Türkçe dil desteği var mı? Diablo 4 ne zaman çıkacak 2023? Sistem gereksinimleri ve ÖN SİPARİŞ FİYATI!

    Blizzard tarafından geliştirilen ve nihayet oyuncularla buluşturulmaya hazırlanan Diablo 4, için araştırmalar hızlandı. Peki, Diablo 4 ne zaman çıkacak? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Diablo 4 ne zaman çıkacak 2023?

    Diablo 4 ne zaman çıkacak sorusu oyun tutkunları tarafından en sık aratılanlar arasında yerini aldı. Diablo 4, önümüzdeki günlerde oyunseverler ile buluşuyor. Peki, Diablo 4 ne zaman çıkacak? Diablo 4 çıkış tarihi ne zaman? İşte detaylar...

    DIABLO 4 NE ZAMAN ÇIKACAK?

    6 Haziran'da piyasaya sürülecek olan Diablo 4, önceki Diablo oyunlarından biraz farklı olarak karşımıza geliyor. Büyük bir iblis ordusunun ortaya çıkışını önlemek için uğraşacak oyuncular, karakterlerin dünyayı keşfederken topladıkları eserler ve notlarla hikayeye dahil oluyor. Oyunda ilerledikçe farklı karakterlerinde hikayelerine dalacağı bir heyecan bizleri bekliyor.

    BEŞ SINIF OLACAK

    Diablo 4'te bulunacak beş sınıf açıklandı. Barbar, Sahire ve Druid sınıfları BlizzCon 2019'da, dördüncü sınıf Rogue sınıfı ise BlizzCon 2021'de duyurulmuştu. Beşinci sınıf olan Necromancer, 2022'de duyurulmuştu.

    BU SINIFLARIN ÖZELLİKLERİ

    Diablo 2 ve Diablo 3'te görünen Barbar, savaş sırasında silahlar arasında geçiş yapma yeteneğine sahiptir.
    İlk oyundan ve Diablo 2'den dönen Büyücü, ateş, soğuk ve şimşek sihirleri kullanan temel büyücü tipi bir karakterdir.
    Diablo 2'den Druid, insan, kurt adam ve kurt ayı formları arasında şekil değiştirebilir ve toprak ve fırtına büyülerine sahiptir. Rogue, ilk oyundan, bıçaklı yakın dövüş veya yay ile menzilli dövüş arasında geçiş yapan hızlı hareket eden bir savaşçıyı geri getiriyor.
    Diablo 2 ve Diablo 3'ten dönen Necromancer, çağırma ve saldırılar için kara büyü kullanır.

        ÖN SİPARİŞ FİYATI

        6 Haziran 2023 tarihinde piyasaya sürülecek olan Diablo 4'ün ön siparişler alınmaya başlandı. PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox kullanıcıları ön sipariş için harekete geçti. Oyunun platformlara göre satış fiyatı ise şöyle; Bilgisayar | Standart sürüm | 1.199,00 PlayStation 4/5 | Standart sürüm | 1.199,00 Xbox| 1.199,00 TL

        TÜRKÇE DİL DESTEĞİ BULUNUYOR

        Diablo 4'ün Türkçe dil desteğiyle birlikte oyunseverler ile buluşacağı vurgulandı. Blizzard Entertainment'in Diablo serisinden sorumlu ismi Rod Fergusson, Diablo 4'ün Türkçe metin desteğiyle geleceğini duyurdu.

        DİABLO 4'ÜN SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

        Minimum;

        İşlemci: Intel Core i5 2500K ya da AMD FX 8100
        RAM: 8 GB
        Ekran Kartı: Nvidia GeForce GTX 660 ya da AMD RAdeon R9 280
        DirectX: Sürüm 12
        İşletim sistemi: Windows 10 | 64-bit

        Önerilen;

        İşlemci: Intel Core i5 4670K ya da AMD R3 1300X
        RAM: 16 GB
        Ekran Kartı: Nvidia GeForce GTX 970 ya da AMD Radeon RX 470
        DirectX: Sürüm 12
        İşletim sistemi: Windows 10 | 64-bit
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        Haberler Teknoloji Diablo 4'te Türkçe dil desteği var mı? Diablo 4 ne zaman çıkacak 2023? Sistem gereksinimleri ve ÖN SİPARİŞ FİYATI!
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