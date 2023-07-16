BEŞ SINIF OLACAK

Diablo 4'te bulunacak beş sınıf açıklandı. Barbar, Sahire ve Druid sınıfları BlizzCon 2019'da, dördüncü sınıf Rogue sınıfı ise BlizzCon 2021'de duyurulmuştu. Beşinci sınıf olan Necromancer, 2022'de duyurulmuştu.

BU SINIFLARIN ÖZELLİKLERİ

Diablo 2 ve Diablo 3'te görünen Barbar, savaş sırasında silahlar arasında geçiş yapma yeteneğine sahiptir.

İlk oyundan ve Diablo 2'den dönen Büyücü, ateş, soğuk ve şimşek sihirleri kullanan temel büyücü tipi bir karakterdir.

Diablo 2'den Druid, insan, kurt adam ve kurt ayı formları arasında şekil değiştirebilir ve toprak ve fırtına büyülerine sahiptir. Rogue, ilk oyundan, bıçaklı yakın dövüş veya yay ile menzilli dövüş arasında geçiş yapan hızlı hareket eden bir savaşçıyı geri getiriyor.

Diablo 2 ve Diablo 3'ten dönen Necromancer, çağırma ve saldırılar için kara büyü kullanır.