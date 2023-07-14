Bilişim dünyası 2022’de yüzde 74 büyüdü

Türkiye bilişim sektörünün en önemli referans kaynağı olan ve M2S Araştırma Şirketi tarafından bu yıl 'Yeni Yüzyılımızda Daha da İleri - Further' mottosu ile gerçekleştirilen 'Türkiye'nin İlk 500 Bilişim Şirketi Araştırması-Bilişim 500'de son aşamaya gelinirken, ilk veriler açıklandı.

Bilişim dünyasının 2022 performansına projeksiyon tutmaya hazırlanan araştırmaya göre, 2022 yılında sıralamaya giren şirketlerin toplam geliri, 2021 yılına göre yüzde 74 büyüyerek 372 milyar lira oldu. Sıralamaya giren şirketlerin 187 tanesinin yüzde 100'ün üzerinde bir büyüme gösterdiği araştırmada, 2022 yılında 89 yeni şirket yer aldı. En yüksek büyüme, yüzde 501 ile bir yazılım şirketine ait oldu. Araştırmada finans, perakende ve üretim gibi temel sektörler en yüksek teknoloji yatırımlarını yapan sektörler olarak önde olmaya devam etti.