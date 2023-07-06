Listede kullandığı model telefon olanlar baksın! WhatsApp'ı açınca başınızdan aşağı kaynar sular dökülecek

WhatsApp'ın desteğini keseceği akıllı telefonların listesi belli oldu. Uygulama artık güncellemeler ve yeni özellikler sunmayacağı ve hatta bazı temel işlevleri kullanılamaz hale getireceği telefonları belirledi. Bu telefonlar arasında genellikle işletim sistemi olarak desteklenmeyen modeller yer alıyor. WhatsApp'ın bazı akıllı telefonlardan desteğini kesmesi kullanıcılar arasında endişe ve merak uyandırdı.