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    • Teknoloji
    • 06.07.2023 10:33
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    • Son Güncelleme:
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    • 06.07.2023 10:33
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    Listede kullandığı model telefon olanlar baksın! WhatsApp'ı açınca başınızdan aşağı kaynar sular dökülecek

    Kulislerde dolaşan son haberlere göre WhatsApp bazı akıllı telefon modellerinden desteğini kesme kararı aldı. Bu kararın ardında, WhatsApp'ın teknik gereklilikleri karşılamak için daha yeni işletim sistemlerine ve özelliklere ihtiyaç duyması yer alıyor. Bu durumda etkilenecek olan kullanıcılar, aşağıda belirtilen markaların ve modellerin WhatsApp desteğini kaybedeceği anlamına geliyor.

    WhatsApp kullananlar mutlaka baksın! Süre doluyor

    WhatsApp'ın desteğini keseceği akıllı telefonların listesi belli oldu. Uygulama artık güncellemeler ve yeni özellikler sunmayacağı ve hatta bazı temel işlevleri kullanılamaz hale getireceği telefonları belirledi. Bu telefonlar arasında genellikle işletim sistemi olarak desteklenmeyen modeller yer alıyor. WhatsApp'ın bazı akıllı telefonlardan desteğini kesmesi kullanıcılar arasında endişe ve merak uyandırdı.

    WHATSAPP DESTEĞİ BİTEN AKILLI TELEFONLAR

    iPhone
    iPhone 6 ve önceki modeller
    iPhone SE (1. nesil)
    iPhone 5
    iPhone 5c
    Android

    Samsung Galaxy S2
    HTC Desire
    LG Optimus Black
    Motorola Droid Razr
    Sony Xperia Arc
    Samsung Galaxy Ace 2
    Samsung Galaxy Core
    Samsung Galaxy S2
    Samsung Galaxy S3 mini
    Samsung Galaxy Trend II
    Samsung Galaxy Trend Lite
    Samsung Galaxy Xcover 2

        Lenovo A820
        Huawei Ascend D
        Huawei Ascend D1
        Huawei Ascend D2
        Huawei Ascend G740
        Huawei Ascend Mate
        Huawei Ascend P1
        Sony Xperia miro
        Sony Xperia Neo L
        Wiko Cink Five
        Wiko Darknight ZT

        LG Optimus
        LG Optimus
        LG Optimus
        LG Enact
        LG Lucid 2
        LG Optimus
        LG Optimus 4X HD
        LG Optimus F3
        LG Optimus F3Q
        LG Optimus F5
        LG Optimus F6

        LG OptimusF7
        LG OptimusL2 II
        LG Optimus L3 II
        LG Optimus L3 II Dual
        LG Optimus L4 II
        LG Optimus L4 II Dual
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            Haberler Teknoloji Listede kullandığı model telefon olanlar baksın! WhatsApp'ı açınca başınızdan aşağı kaynar sular dökülecek
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