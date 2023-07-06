Listede kullandığı model telefon olanlar baksın! WhatsApp'ı açınca başınızdan aşağı kaynar sular dökülecek

WhatsApp'ın desteğini keseceği akıllı telefonların listesi belli oldu. Uygulama artık güncellemeler ve yeni özellikler sunmayacağı ve hatta bazı temel işlevleri kullanılamaz hale getireceği telefonları belirledi. Bu telefonlar arasında genellikle işletim sistemi olarak desteklenmeyen modeller yer alıyor. WhatsApp'ın bazı akıllı telefonlardan desteğini kesmesi kullanıcılar arasında endişe ve merak uyandırdı.
WHATSAPP DESTEĞİ BİTEN AKILLI TELEFONLAR
iPhone
iPhone 6 ve önceki modeller
iPhone SE (1. nesil)
iPhone 5
iPhone 5c
Android
Samsung Galaxy S2
HTC Desire
LG Optimus Black
Motorola Droid Razr
Sony Xperia Arc
Samsung Galaxy Ace 2
Samsung Galaxy Core
Samsung Galaxy S2
Samsung Galaxy S3 mini
Samsung Galaxy Trend II
Samsung Galaxy Trend Lite
Samsung Galaxy Xcover 2