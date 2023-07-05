Eski alışkanlıklarınızı tablete taşıma zamanı

Tabletlerin ortaya çıkıp yeni bir segment oluşturmasının üstünden 10 yıldan fazla zaman geçti. Dokunmatik ekran deneyimi artık kağıda yazma, çizme ve okuma deneyimine biraz daha yaklaşıyor. Kullanıcılar TCL NXTPAPER 11 sayesinde 500 nit'e varan parlaklıkla en aydınlık güneşli bir günde dahi kristal netliğinde görsel bir keyif yaşayabiliyor.

Okuma deneyimi kağıttan farksız hale geliyor. Üstelik kitapları e-okuyucularla okumayı tercih edenleri de oldukça tatmin eden bu tabletin ayrı olarak satılan T-pen kalemi ise kullanıcıların not alırken veya çizim yaparken kâğıt ve kalem kullanıyormuş gibi gerçekçi ve pürüzsüz deneyim yaşamasını sağlıyor. Çok katmanlı ekran koruması içeren parlama önleyici ekran teknolojisi sayesinde ışığı değiştirmek yerine yaydığından, TCL NXTPAPER 11'in parlak ışıkta kullanımı oldukça kolaylaşıyor. Ayrıca, entegre ışık sensörü renk sıcaklığını otomatik olarak ayarlayarak uzun süreli kullanımda gözleri daha fazla koruyor.

NOT ALIRKEN, OKURKEN

Tabletin 11 inç 2K ekranı, net ve sürükleyici bir eğlence deneyimi için AI Boost ile daha da geliştirilmiş görselleri sunarken, 8MP geniş açılı ön kamerası ile görüntülü aramalar yapabiliyor, dört adet hoparlörü ve çift mikrofonu ile net bir şekilde sesler duyulabiliyor. TCL'in basit kullanıcı arayüzünün çoklu görevleri de kolaylaştırdığı bu tablet üzerinden çift ekran hissini almak için Bölünmüş Ekran veya Yüzen Pencere özelliği de kullanılabiliyor.

Nano-kimyasal malzemeden yapılan ekran kaplaması ve üründen ayrı olarak satılan 4096 seviyeli basınç hassasiyetine sahip düşük gecikmeli T-pen kalemi sayesinde, kullanıcılar not alırken veya çizim yaparken kâğıt ve kalem kullanıyormuş gibi gerçekçi ve pürüzsüz deneyim yaşıyor. TCL NXTPAPER'ın kâğıttan üretilen kitapların gri tonlama etkisinden esinlenen okuma modu sayesinde TCL NXTPAPER 11, hem gelenekçiler hem de teknoloji meraklıları için bir çözüm olarak öne çıkıyor.

Tüm bunlar 8000 mAh'lik bir batarya ile desteklenerek kullanıcıların üretkenliğine güç katarken, daha uzun süre keyifli vakit geçirmelerini de sağlıyor. Bu da TCL NXTPAPER 11'in en çok ihtiyacınız olduğunda şarjının bitmeyeceği anlamına geliyor. Eğer Türk Telekom'dan fiber bir bağlantınız da varsa, yüksek hızlı internet bağlantısıyla okuma keyfiniz ve videolar konusunda kesintisiz deneyimleme şansı sunuyor. Ayrıca Türk Telekom mağazalarında tabletleri deneyimleme olanağı da var.