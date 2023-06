INSTAGRAM "SORRY THERE WAS A PROBLEM WİTH YOUR REQUEST" HATASI NE DEMEK?

Instagram'da "Sorry there was a problem with your request" hatası kullanıcıların karşısına çıkıyor. Global çapta yaşanan bu olay birçok kullanıcının hesabına erişmesini olanaksız kıldı. Konuyla ilgili Instagram cephesinden henüz resmi bir açıklama gelmedi.