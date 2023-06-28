Teknoloji ve girişimcilik fuarına güzelleşme damga vurdu!

İnsanlar pandemi döneminde hijyen kadar güzelleşmeye de önem verdi. Bu dönemde sadece alışveriş değil, güzelleşme teknolojileri de önemli değişim yaşadı. L'Oréal, Viva Technology Paris'te 'herkes için güzellik' hedefiyle tasarlanan bir dizi tekno-güzellik uygulamasını tanıttı. Kişisel ve kolektif iyilik için güzellik temasını vurgulayan bu teknolojik uygulamalar, akıllı ve sürdürülebilir güzellik inovasyonlarını, dijital hizmetleri, hem kapsayıcı hem de kişiselleştirilmiş veri ile güçlendirilmiş sanal güzellik tanı cihazlarını kapsıyor. L'Oréal, VivaTech standında sergilediği inovatif çözümleri ile marka tüketicilerinin daha iyi bilgi almalarına yardımcı olan, özel ihtiyaçlarına göre kişiselleştirilmiş güzellik ürünlerine ve hizmetlerine erişimlerini kolaylaştıran veri, teknoloji ve yapay zekadaki uzmanlığını bir kez daha gözler önüne serdi.

40 MİLYON ONLINE HİZMET

2022 yılında 800'den fazla çevrimiçi servisiyle 40 milyon hizmet veren şirket, cilt ve saç kategorisindeki yeni nesil tanı araçlarına ve tüketici deneyimini artırma hedefiyle QR kod teknolojisinden yararlanılarak donatılmış bir milyar ambalaja sahip. L'Oréal Grup CEO'su Nicolas Hieronimus, "Bu yıl VivaTech'te, pozitif etki yaratan bir dizi inovatif tekno-güzellik uygulamasını sergiledik. Daha akıllı ve sürdürülebilir güzelliğe erişimi mümkün kılan teknolojilerimiz ve herkes için güzellik misyonumuzla; herkesin güzelliğin keyfine varması için çalışıyoruz" dedi. Yapay zeka destekli cilt bakımı çözümleri, kişiselleştirilmiş makyaj cihazları ve yeni güzellik kodlarıyla L'Oréal, kişisel ve kolektif olarak güzellik alanında olumlu etki yaratan bir teknogüzellik şirketi olmaya devam ediyor.

KİŞİSELLEŞTİRİLMİŞ TEKNO-GÜZELLİK

GIORGIO Armani META PROFILER, Kérastase K-SCAN ve La Roche-Posay SPOTSCAN gibi veri destekli teşhis cihazları sayesinde tüketiciler kendi cildi, saçı ve saç derisi hakkında içgörülere kolaylıkla erişebiliyor. L'Oréal Paris, ünlü teknoloji devleriyle 'İlk Üretken Yapay Zeka Tarafından Desteklenen Sanal Güzellik Danışmanı' üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Doğrudan telefonda bulunan bu yeni nesil asistana sohbet yoluyla eş zamanlı olarak erişilebilecek; makyaj, cilt bakımı, saç boyası veya saç bakımı özelinde L'Oréal Paris ürünleri hakkında öneri alınabilecek.

GÖRÜNTÜLERİ KARŞILAŞTIRIN

Maybelline Beauty App for Teams, anında 12 farklı görünümden birini oluşturmak için gereken tüm ürünleri içeren bir 'dijital makyaj çantasına' herkesin erişimini sağlamak için çalışıyor. L'Oréal, dijital avatar ile L'Oréal Professionnel, Maybelline New York, Urban Decay ve Mugler'de görünüm, saç stili ve diğer güzellik aksesuarlarını sağlayarak sanal dünyada kendinizi ifade etmenizi mümkün kılıyor. L'Oréal, Web3'te yeni nesil 3D sanatçılarıyla iş birliği yaparak 'yeni güzellik kodlarını' şekillendiriyor. NYX Professional Makeup; dünyanın ilk güzellik yaratıcısı DAO ve dünyanın dört bir tarafından bir dizi farklı içerik yaratıcısıyla ortaklık kurdu. Dünyanın ilk elde taşınan ultra hassas akıllı makyaj aplikatörü HAPTA, fiziksel kısıtlamaları olan tüketicilerin makyaj rutinlerini kimseye bağlı olmadan uygulamalarına yardımcı oluyor.