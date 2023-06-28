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    • Teknoloji
    • 28.06.2023 10:58
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    • 28.06.2023 10:58
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    Tarihteki ilk iPhone'a çılgın teklif! Fiyatı duyanın ağzı açık kaldı! Üstüne para yağdırdılar

    Apple'ın ilk nesil iPhone'u LCG Müzayede sitesinde gerçekleşen bir çevrim içi açık artırmada büyük ilgi gördü. Bu nadir bulunan kameralı 8 GB'lık model, kutusu açılmamış şekilde satışa sunuldu. Açık artırmada, 27 kişi arasında rekabet yaşandı ve başlangıç teklifi olan 2,500 dolarla başladı. Ancak rekabetin kızışmasıyla birlikte teklifler hızla yükseldi ve sonunda bir alıcı, inanılmaz bir fiyat olan 63,000 doları gözden çıkartarak bu nadir iPhone'u satın aldı. Geçtiğimiz yıl aynı müzayede sitesinde satılan bir başka ilk nesil iPhone ise 39,000 dolara alıcı bulmuştu.

    Tarihteki ilk iPhone’a rekor fiyat!

    Apple'ın nadir bulunan birinci nesil iPhone modelinin çevrim içi açık artırmada büyük ilgi gördüğü belirtildi. LCG Müzayede sitesi tarafından satışa sunulan kutusu açılmamış iPhone, başlangıç teklifiyle birlikte 2,500 dolarla açık artırmaya başladı. Ardından, 27 kişi arasında yoğun bir rekabet yaşandı ve teklifler hızla yükseldi. İlk nesil iPhone'un satıldığı fiyatı duyanlar ise büyük bir şaşkınlık yaşıyor.

    İlk nesil iPhone 2007 yılında piyasaya sürüldüğünde 599 dolarlık orijinal bir fiyata sahipti.

    3,5 inçlik (8,89 cm) bir ekran, 2 megapiksel bir kamera, 4 veya 8 GB depolama alanı ve internet özellikleriyle dikkat çeken bu telefon o yıllarda teknoloji dünyasında devrim niteliğinde bir ürün olarak kabul edildi.

        Telefon 63 bin dolara alıcı buldu. LCG müzayesinde geçen yıl satılan başka bir ilk nesil iPhone ise 39 bin dolara alıcı bulmuştu.

        Bu durum iPhone'un antika değeri ve koleksiyoncular arasındaki popülerliğini bir kez daha gözler önüne serdi.

        63 BİN DOLARA SATILDI

        LCG Müzayede'nin kurucusu Mark Montero açık artırmada 10 alıcının son ana kadar rekabet ettiğini ve sonunda ABD'den bir kişinin yeni nesil iPhone'u 63 bin dolara satın aldığını belirtti.
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            Haberler Teknoloji Tarihteki ilk iPhone'a çılgın teklif! Fiyatı duyanın ağzı açık kaldı! Üstüne para yağdırdılar
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