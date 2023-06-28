Tarihteki ilk iPhone'a çılgın teklif! Fiyatı duyanın ağzı açık kaldı! Üstüne para yağdırdılar

Apple'ın nadir bulunan birinci nesil iPhone modelinin çevrim içi açık artırmada büyük ilgi gördüğü belirtildi. LCG Müzayede sitesi tarafından satışa sunulan kutusu açılmamış iPhone, başlangıç teklifiyle birlikte 2,500 dolarla açık artırmaya başladı. Ardından, 27 kişi arasında yoğun bir rekabet yaşandı ve teklifler hızla yükseldi. İlk nesil iPhone'un satıldığı fiyatı duyanlar ise büyük bir şaşkınlık yaşıyor.
İlk nesil iPhone 2007 yılında piyasaya sürüldüğünde 599 dolarlık orijinal bir fiyata sahipti.
3,5 inçlik (8,89 cm) bir ekran, 2 megapiksel bir kamera, 4 veya 8 GB depolama alanı ve internet özellikleriyle dikkat çeken bu telefon o yıllarda teknoloji dünyasında devrim niteliğinde bir ürün olarak kabul edildi.