Oyunlarda hızlı ve kesintisiz deneyim keyfi!

Acer, 2 dizüstü oyun bilgisayarını Türk tüketicilerle buluşturdu.Tamamıyla yenilenmiş tasarımlara ve yükseltilmiş termal özelliklere sahip olan Predator Helios 16 ve Predator Helios 18 en yeni 13. Nesil Intel Core mobil işlemciler ve NVIDIA GeForce RTX 40 Serisi GPU'lardan güç alıyor. 4.0 sürümüne güncellenen Acer'ın oyun kontrol merkezi PredatorSense, sistem ayarlarını kontrol etmeyi ve izlemeyi kolaylaştıran bir tasarım sunarken, yeni senaryo yöneticisi özelliği farklı oyun kurulumları için kişisel profillerin oluşturulmasına imkan sağlıyor.

Yeni Predator Helios 16 (PH16-71), NVIDIA GeForce RTX 4060 Dizüstü Bilgisayar GPU'su ile 16 çekirdekli 13. Nesil Intel i7-13700HX işlemciden güç alırken, Predator Helios 18 (PH18-71) ise NVIDIA GeForce RTX 4080 Dizüstü Bilgisayar GPU'su ile 24 çekirdekli 13. Nesil Intel i9-13900HX tarafından destekleniyor. NVIDIA GeForce RTX 40 Serisi Dizüstü Bilgisayar GPU'ları, oyun tutkunları ve içerik üreticiler için dünyanın en hızlı bilgisayarlarına güç sağlarken, hem performans hem de yapay zeka destekli grafik kartında devrim niteliğinde bir gelişme sunan NVIDIA Ada Lovelace mimarisinden güç alıyor. Her iki cihaz da 16:10 WQXGA (2560/1600) çözünürlük 500 nit parlaklık ve 3 ms tepki süresine sahip. Predator Helios 16, 165 Hz yenileme hızı ve 16 inç sRGB yüzde 100 ekran ile karşımıza çıkıyor.

5 SAATE KADAR SÜRÜYOR

PREDATOR Helios 16 (PH16-71), 16 GB DDR5 RAM ve 512 GB NVMe SSD, Predator Helios 18 ise 32 GB DDR5 RAM ve 1 TB NVMe SSD yüksek hızlı PCIe depolama alanı ile geliyor. Her iki dizüstü bilgisayar da 90Wh'lık bataryaya sahip iken, 3.40 kg ağırlığındaki Predaftor Helios 18, 4 saate ve 2.9 kg ağırlığındaki Predator Helios 16 ise 5 saate varan pil ömrü ile oyunculara kesintisiz bir oyun deneyimi sağlıyor. Bu bileşenleri serin tutmak için Predator Helios dizüstü bilgisayarlarda, özel olarak tasarlanmış ikili 5. Nesil AeroBlade 3D metal fanlar ve daha iyi ısı transferi için dikdörtgen şeklindeki vektör ısı boruları ile gelişmiş termal çözümler bulunuyor. Ek olarak, sıvı metal termal macunun soğutma etkileri, cihazın gelişmiş termal performansını tamamlıyor.