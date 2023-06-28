Az gören çocukların sınıf içi eğitimlerine yenilikçi çözüm!

Türk Telekom'un az gören çocuklar için Engelsiz Yaşama Derneği (EyDer) ile hayata geçirdiği Günışığı Projesi, az gören çocukların engelsiz akranları ile birlikte aynı sınıflarda eğitim almasını kolaylaştıran teknolojilere odaklanıyor. Türk Telekom Ar-Ge ekibi tarafından geliştirilen TahtApp uygulaması ile Günışığı çocukları hem dersi dinleyip hem de eş zamanlı olarak tahtayı tabletinden takip edebiliyor. Öğretmenin tahtaya yazdığı bilgileri anında öğrencilerin tablet ekranlarına yansıtan TahtApp uygulaması sayesinde az gören öğrenciler, dersleri akranları ile bir arada kolayca takip edebiliyor. Türk Telekom'un sınıfına TahtApp uygulaması kurduğu, Günışığı Projesi çocuklarından 6. sınıf öğrencisi Zenan Alsaç, okulunda gerçekleşen törende karnesini Türk Telekom CEO'su Ümit Önal'dan aldı.

24 OKULDA DAHA KURULACAK

Güvercintepe Ortaokulu öğrencilerinden yüzde 10 görme yetisi olan Günışığı çocuğu Zenan Alsaç, 2019'da tanıştığı TahtApp uygulaması ile daha önce tahtadan takip etmekte zorlandığı yazıları artık kolaylıkla takip edebiliyor. Türk Telekom CEO'su Ümit Önal, "Şirket olarak, geleceği yeni nesil teknolojilerle şekillendirirken, temas ettiğimiz herkesi 'değerli hissettirme' vizyonu ile ilerliyoruz.

Rotamızı, engelli bireylerin hayata eşit katılımını sağlamak adına sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği yaparak belirliyor, bu anlamda projeler hayata geçiriyoruz. Günışığı projemiz kapsamında Ar-Ge ekibimiz tarafından geliştirilen TahtApp sayesinde, Zenan ve diğer tüm az gören çocukların sınıfta ders takibini kolaylaştırarak derslerden eşit şekilde faydalanmalarını sağlıyoruz. Böylelikle az gören çocukların, sınıfın fiziksel ortamından ve aydınlatmadan bağımsız şekilde tahtada yazılanları tablete aktararak sınıf arkadaşları ile bir arada eğitim alabilmesine olanak sağlıyoruz. Türk Telekom olarak, geleceği iyileştiren teknoloji yaklaşımımızla Türkiye'ye değer katmaya devam edeceğiz" dedi. Günışığı projesinin yeni döneminde TahtApp'in 11 ilde ve 24 yeni okulda daha kurulması hedefleniyor.