Son tarih belli oldu! WhatsApp kullanıcılarını deliye döndürecek karar: 45'ten fazla telefon modeli...

WhatsApp duyurulan son haberlere göre bazı akıllı telefon modellerinden desteğini kesme kararı aldı. Bu kararın ardında, WhatsApp'ın teknik gereklilikleri karşılamak için daha yeni işletim sistemlerine ve özelliklere ihtiyaç duyması yer alıyor. Bu durumda etkilenecek olan kullanıcılar, aşağıda belirtilen markaların ve modellerin WhatsApp desteğini kaybedeceği anlamına geliyor.
WHATSAPP DESTEĞİ BİTEN AKILLI TELEFONLAR
iPhone
iPhone 6 ve önceki modeller
iPhone SE (1. nesil)
iPhone 5
iPhone 5c
Android
Samsung Galaxy S2
HTC Desire
LG Optimus Black
Motorola Droid Razr
Sony Xperia Arc
Samsung Galaxy Ace 2
Samsung Galaxy Core
Samsung Galaxy S2
Samsung Galaxy S3 mini
Samsung Galaxy Trend II
Samsung Galaxy Trend Lite
Samsung Galaxy Xcover 2