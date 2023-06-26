Son tarih belli oldu! WhatsApp kullanıcılarını deliye döndürecek karar: 45'ten fazla telefon modeli...

WhatsApp duyurulan son haberlere göre bazı akıllı telefon modellerinden desteğini kesme kararı aldı. Bu kararın ardında, WhatsApp'ın teknik gereklilikleri karşılamak için daha yeni işletim sistemlerine ve özelliklere ihtiyaç duyması yer alıyor. Bu durumda etkilenecek olan kullanıcılar, aşağıda belirtilen markaların ve modellerin WhatsApp desteğini kaybedeceği anlamına geliyor.