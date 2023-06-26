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    • Teknoloji
    • 26.06.2023 13:15
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    • 26.06.2023 13:16
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    45'ten fazla telefon modeli için karar çıktı! WhatsApp'tan devrim gibi değişiklik: 1 Temmuz 2023 son tarih...

    Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp duyurulan son haberlere göre bazı akıllı telefon modellerinden desteğini kesme kararı aldı. Bu durumda etkilenecek olan bazı kullanıcılar ne yapacaklarını merak ediyor ve hangi telefon markalarının etkilendiğini öğrenmek istiyor. WhatsApp'ın destek vermeyi keseceği telefon markaları arasında 45'ten fazla model bulunuyor. Bu telefonlar genellikle eski veya güncelleme almayan modeller olarak biliniyor.

    45’ten fazla telefon modeli için karar çıktı!

    WhatsApp'ın desteğini keseceği akıllı telefonların listesi belli oldu. Uygulama artık güncellemeler ve yeni özellikler sunmayacağı ve hatta bazı temel işlevleri kullanılamaz hale getireceği telefonları belirledi. Bu telefonlar arasında genellikle işletim sistemi olarak desteklenmeyen modeller yer alıyor. WhatsApp'ın bazı akıllı telefonlardan desteğini kesmesi, kullanıcılar arasında endişe ve merak uyandırdı.

    WHATSAPP DESTEĞİ BİTEN AKILLI TELEFONLAR

    Samsung Galaxy Ace 2
    Samsung Galaxy Core
    Samsung Galaxy S2
    Samsung Galaxy S3 mini
    Samsung Galaxy Trend II
    Samsung Galaxy Trend Lite
    Samsung Galaxy Xcover 2

    iPhone 5
    iPhone 5c
    HTC Desire 500
    Huawei Ascend D
    Huawei Ascend D1
    Huawei Ascend D2
    Huawei Ascend G740
    Huawei Ascend Mate
    Huawei Ascend P1

        Lenovo A820
        Archos 53 Platinum
        Grand S Flex ZTE
        Grand X Quad V987 ZTE
        Quad XL
        Memo ZTE V956
        Sony Xperia miro
        Sony Xperia Neo L
        Wiko Cink Five
        Wiko Darknight ZT

        LG Optimus
        LG Optimus
        LG Optimus
        LG Enact
        LG Lucid 2
        LG Optimus
        LG Optimus 4X HD
        LG Optimus F3
        LG Optimus F3Q
        LG Optimus F5
        LG Optimus F6

        LG OptimusF7
        LG OptimusL2 II
        LG Optimus L3 II
        LG Optimus L3 II Dual
        LG Optimus L4 II
        LG Optimus L4 II Dual
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            Haberler Teknoloji 45'ten fazla telefon modeli için karar çıktı! WhatsApp'tan devrim gibi değişiklik: 1 Temmuz 2023 son tarih...
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