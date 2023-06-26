45'ten fazla telefon modeli için karar çıktı! WhatsApp'tan devrim gibi değişiklik: 1 Temmuz 2023 son tarih...

WhatsApp'ın desteğini keseceği akıllı telefonların listesi belli oldu. Uygulama artık güncellemeler ve yeni özellikler sunmayacağı ve hatta bazı temel işlevleri kullanılamaz hale getireceği telefonları belirledi. Bu telefonlar arasında genellikle işletim sistemi olarak desteklenmeyen modeller yer alıyor. WhatsApp'ın bazı akıllı telefonlardan desteğini kesmesi, kullanıcılar arasında endişe ve merak uyandırdı.
WHATSAPP DESTEĞİ BİTEN AKILLI TELEFONLAR
Samsung Galaxy Ace 2
Samsung Galaxy Core
Samsung Galaxy S2
Samsung Galaxy S3 mini
Samsung Galaxy Trend II
Samsung Galaxy Trend Lite
Samsung Galaxy Xcover 2
iPhone 5
iPhone 5c
HTC Desire 500
Huawei Ascend D
Huawei Ascend D1
Huawei Ascend D2
Huawei Ascend G740
Huawei Ascend Mate
Huawei Ascend P1