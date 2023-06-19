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    • Teknoloji
    • 19.06.2023 10:41
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    • 19.06.2023 10:54
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    Rekabet Kurulundan Google'a soruşturma!

    Son dakika haberleri... Türkiye ABD'li arama motoru Google'ı yola getirmekte kararlı. Rekabet Kurulu piyasadaki hakim durumunu kötüye kullandığı iddiasıyla Google hakkında soruşturma başlattı.

    Google’a soruşturma!

    Rekabet Kurulu piyasadaki hakim durumunu kötüye kullandığı iddiasıyla Google hakkında soruşturma başlattı.

    Konuya ilişkin Rekabet Kurumu tarafından yapılan resmi açıklamada şu ifadelere yer verildi;

    "Alphabet Inc., Google LLC, Google International LLC, Google Ireland Limited ve Google Reklamcılık ve Pazarlama Ltd. Şti.den oluşan ekonomik bütünlüğün çevrim içi görüntülü reklamcılık ve reklam teknolojileri hizmetleri faaliyetlerine ilişkin olarak bağlama ve kendini kayırma davranışlarıyla 4054 sayılı Kanun'un 6. maddesini ihlal ettiği iddiası üzerine yürütülen önaraştırma Rekabet Kurulunca karara bağlandı.

    Önaraştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri 18.05.2023 tarihli toplantısında müzakere eden Rekabet Kurulu, bulguları ciddi ve yeterli bularak; 4054 sayılı Kanun'un 6. maddesini ihlal edip etmediğinin tespitine yönelik olarak; Alphabet Inc., Google LLC, Google International LLC, Google Ireland Limited ve Google Reklamcılık ve Pazarlama Ltd. Şti.den oluşan ekonomik bütünlük hakkında soruşturma açılmasına, 23-23/432-M sayı ile karar verdi."

    BİRÇOK VERİYİ KONTROL EDİYOR!
    ABD'li Google, Facebook ve Twitter gibi dijital platformların sahip olduğu uluslararası ekonomik güçle birlikte küresel veri akışını ve iletişimi kontrol etmeleri, birçok devlet tarafından tehdit olarak görülüyor.

        Bu tip dijital devler devletlerin taleplerini de görmezden gelebilmekte ve her türlü yerel hukuki düzenlemeyi de yok sayabiliyor.

        Birçok ülke Google, Facebook ve Twitter şirketlerine yönelik dava ve cezayı gündemine alıyor.

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