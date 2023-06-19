Rekabet Kurulundan Google'a soruşturma!

Rekabet Kurulu piyasadaki hakim durumunu kötüye kullandığı iddiasıyla Google hakkında soruşturma başlattı.

Konuya ilişkin Rekabet Kurumu tarafından yapılan resmi açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Alphabet Inc., Google LLC, Google International LLC, Google Ireland Limited ve Google Reklamcılık ve Pazarlama Ltd. Şti.den oluşan ekonomik bütünlüğün çevrim içi görüntülü reklamcılık ve reklam teknolojileri hizmetleri faaliyetlerine ilişkin olarak bağlama ve kendini kayırma davranışlarıyla 4054 sayılı Kanun'un 6. maddesini ihlal ettiği iddiası üzerine yürütülen önaraştırma Rekabet Kurulunca karara bağlandı.