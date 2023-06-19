Otomobil piyasasında sıfır araç hareketliliği! Çinli markalar Türkiye'ye geliyor

2019 yılında koronavirüsün hayatımıza girmesiyle başlayan pandemi dönemi ve son zamanlarda yaşanan küresel ekonomik sorunlar, otomobil sektörüne darbe vurdu. Ortaya çıkan arz sorunu fırsatçıların da harekete geçmesine neden olmuştu. Konuyla ilgili Ticaret Bakanı Ömer Bolat, geçtiğimiz günlerde otomotiv sektörü temsilcileriyle sıfır ve ikinci el otomobil fiyatlarındaki hareketleri görüşmek üzere bir araya geleceğini duyurmuştu. Bolat'ın duyurusunun ardından gözler otomotiv sektörüne çevrilmiş durumda.

YENİ MARKA VE MODELLER YOLDA

Sıfır araç bulmanın oldukça zor olduğu şu günlerde yakın geleceğe dair otomotiv dünyasını bekleyen gelişmeler merak konusu olmaya devam ediyor.

Sabah Gazetesi yazarı Ufuk Sandık, Çinli otomobil markalarının pazar payındaki iddialı girişini ve yakın geleceğe dair otomotiv dünyasını bekleyenleri köşesinde bir yazı ile kaleme aldı.

Sandık, otomobil piyasasında pazara yeni marka ve modellerin geleceğini belirterek, ilk 5 ayda 9 binin üzerinde araç satışı gerçekleştiğinin altını çizdi.