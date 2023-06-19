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    • Teknoloji
    • 19.06.2023 15:48
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    • 19.06.2023 16:16
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    Otomobil piyasasında sıfır araç hareketliliği! Çinli markalar Türkiye'ye geliyor

    2019 yılında koronavirüsün hayatımıza girmesiyle başlayan pandemi dönemi ve son zamanlarda yaşanan küresel ekonomik sorunlar, otomobil sektörüne darbe vurdu. Ortaya çıkan arz sorunu fırsatçıları da harekete geçirdi. Vatandaşlar tarafından otomotiv sektöründe arz talep ve fiyat dengesinin bozulduğu yönünde eleştiriler de beraberinde geldi. Konuyla igili Ticaret Bakanı Ömer Bolat, otomotiv sektörü temsilcileriyle sıfır ve ikinci el otomobil fiyatlarındaki hareketleri görüşmek üzere bir araya geleceğini duyurmuştu. Öte yandan Çinli otomobil markalarının pazar payındaki dengeleri değiştirmesi ve otomotiv piyasasınını bekleyen yeni gelişmeler Türkiye'nin ve dünyanın gündeminde bir yandan yerini almaya devam ediyor. İşte yakın dönemde otomobil piyasasında yaşanabilecek olası hareketlilikler...

    AJANSLAR
    takvim.com.tr
    Otomobil piyasasında sıfır araç hareketliliği!

    2019 yılında koronavirüsün hayatımıza girmesiyle başlayan pandemi dönemi ve son zamanlarda yaşanan küresel ekonomik sorunlar, otomobil sektörüne darbe vurdu. Ortaya çıkan arz sorunu fırsatçıların da harekete geçmesine neden olmuştu. Konuyla ilgili Ticaret Bakanı Ömer Bolat, geçtiğimiz günlerde otomotiv sektörü temsilcileriyle sıfır ve ikinci el otomobil fiyatlarındaki hareketleri görüşmek üzere bir araya geleceğini duyurmuştu. Bolat'ın duyurusunun ardından gözler otomotiv sektörüne çevrilmiş durumda.

    YENİ MARKA VE MODELLER YOLDA
    Sıfır araç bulmanın oldukça zor olduğu şu günlerde yakın geleceğe dair otomotiv dünyasını bekleyen gelişmeler merak konusu olmaya devam ediyor.

    Sabah Gazetesi yazarı Ufuk Sandık, Çinli otomobil markalarının pazar payındaki iddialı girişini ve yakın geleceğe dair otomotiv dünyasını bekleyenleri köşesinde bir yazı ile kaleme aldı.

    Sandık, otomobil piyasasında pazara yeni marka ve modellerin geleceğini belirterek, ilk 5 ayda 9 binin üzerinde araç satışı gerçekleştiğinin altını çizdi.

    Çinli otomobil markalarının pazar payındaki artışı kısa bir sürede yüzde 2.7'e çıktı. Yeni gelecek markalarla birlikte Çinli otoların, Türkiye otomotiv pazarında iddiası artacak.

    TÜRKİYE PAZARINA İLGİ
    Çin dünyanın en büyük otomobil üreticisi konumunda bulunuyor. 2022'de toplam otomobil üretimi yüzde 3.4 artışla 27 milyon 21 bin adet oldu. Elektrikli otomobil üretimi ise yüzde 93.4 artışla 6.8 milyon adete ulaştı. Düne kadar iç pazarda varlıklarını sürdüren üreticiler, artık yurtdışı pazarlara açılıyor. Özellikle Avrupa ülkelerini radarına alan Çinli markalar, Türkiye pazarına ilgi duyuyor.

    İlk olarak 2021'de DFSK ve Skywell Türkiye pazarına girdi. Ardından 2022'de MG satışa sunuldu. 2023 ilk çeyreğinde Chery Türkiye'de yollara çıktı. Hemen sonrasında ise onu Leapmotor izledi.

    TOPLAM 340 BİN 37 ADET OTOMOBİL SATILDI
    Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre 2023 Ocak-Mayıs aylarında Türkiye otomobil pazarında toplam 340 bin 37 adet otomobil satıldı.

        İlk beş ayda satılan Çinli otomobil sayısı ise 9 bin 128 adet olarak gerçekleşti. Çinli otomobillerin pazar payı yüzde 2.68 oldu.

        BAŞKA MARKALAR DA TÜRKİYE'YE GELMEK İSTİYOR
        Çin'in en büyük elektrikli araç üreticisi BYD'de ise 2023'ün ikinci yarısında Türkiye'de satışa sunulacak. Ancak elektrikliler başta olmak üzere başka Çinli markalar da Türkiye'ye gelmek istiyor.

        9 YILDIR ÇİN'İN LİDERİ
        1995 yılında şarj edilebilir batarya üreticisi olarak kurulan BYD, şu anda Çin, ABD, Kanada, Japonya, Brezilya, Macaristan ve Hindistan dahil olmak üzere 30'dan fazla sanayi bölgesinde otomobil, demir yolu taşımacılığı, yeni enerji ve elektronik sektörlerinin dahil olduğu bir iş hacmine sahip.

        Firma, Çin'de üst üste 9 yıldır en fazla yeni nesil enerjili binek araç satan marka konumunda.

        TÜRK YATIRIMCILAR AKIN ETTİ
        Ancak ilgi tek taraflı değil. Türk yatırımcılar da Çinli markaların distribütörlüğünü almak için birbirleriyle yarışıyor. Nisanda düzenlenen Şanghay Otomobil Fuarı, distribütörlük almak isteyen Türk yatırımcıların akınına uğramıştı.

            2023 Mart sonunda Türkiye pazarına giriş yapan Çin'in en büyük otomotiv üreticisi Chery, kısa sürede adından söz ettirmeye başladı.

            Markanın, Tiggo 8 Pro modeli, Mayıs 2023'de 2 bin 917 adet satış yapılan D-SUV segmentinde lider oldu. Mayısta 1098 adet Tiggo 8 Pro satıldı.

            İlk beş ayda ise 9 bin 4 adetlik büyüklüğe erişen D-SUV segmentinde sadece 2.5 ayda 1528 adetle sınıfının en çok satan modeli oldu.

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            Haberler Teknoloji Otomobil piyasasında sıfır araç hareketliliği! Çinli markalar Türkiye'ye geliyor
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