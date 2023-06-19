Otomobil piyasasında sıfır araç hareketliliği! Çinli markalar Türkiye'ye geliyor

2019 yılında koronavirüsün hayatımıza girmesiyle başlayan pandemi dönemi ve son zamanlarda yaşanan küresel ekonomik sorunlar, otomobil sektörüne darbe vurdu. Ortaya çıkan arz sorunu fırsatçıların da harekete geçmesine neden olmuştu. Konuyla ilgili Ticaret Bakanı Ömer Bolat, geçtiğimiz günlerde otomotiv sektörü temsilcileriyle sıfır ve ikinci el otomobil fiyatlarındaki hareketleri görüşmek üzere bir araya geleceğini duyurmuştu. Bolat'ın duyurusunun ardından gözler otomotiv sektörüne çevrilmiş durumda.
YENİ MARKA VE MODELLER YOLDA
Sıfır araç bulmanın oldukça zor olduğu şu günlerde yakın geleceğe dair otomotiv dünyasını bekleyen gelişmeler merak konusu olmaya devam ediyor.
Sabah Gazetesi yazarı Ufuk Sandık, Çinli otomobil markalarının pazar payındaki iddialı girişini ve yakın geleceğe dair otomotiv dünyasını bekleyenleri köşesinde bir yazı ile kaleme aldı.
Sandık, otomobil piyasasında pazara yeni marka ve modellerin geleceğini belirterek, ilk 5 ayda 9 binin üzerinde araç satışı gerçekleştiğinin altını çizdi.
Çinli otomobil markalarının pazar payındaki artışı kısa bir sürede yüzde 2.7'e çıktı. Yeni gelecek markalarla birlikte Çinli otoların, Türkiye otomotiv pazarında iddiası artacak.
TÜRKİYE PAZARINA İLGİ
Çin dünyanın en büyük otomobil üreticisi konumunda bulunuyor. 2022'de toplam otomobil üretimi yüzde 3.4 artışla 27 milyon 21 bin adet oldu. Elektrikli otomobil üretimi ise yüzde 93.4 artışla 6.8 milyon adete ulaştı. Düne kadar iç pazarda varlıklarını sürdüren üreticiler, artık yurtdışı pazarlara açılıyor. Özellikle Avrupa ülkelerini radarına alan Çinli markalar, Türkiye pazarına ilgi duyuyor.
İlk olarak 2021'de DFSK ve Skywell Türkiye pazarına girdi. Ardından 2022'de MG satışa sunuldu. 2023 ilk çeyreğinde Chery Türkiye'de yollara çıktı. Hemen sonrasında ise onu Leapmotor izledi.
TOPLAM 340 BİN 37 ADET OTOMOBİL SATILDI
Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre 2023 Ocak-Mayıs aylarında Türkiye otomobil pazarında toplam 340 bin 37 adet otomobil satıldı.