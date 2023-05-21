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    • Teknoloji
    • 22.05.2023 01:27
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    • 22.05.2023 01:41
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    Son dakika: Instagram çöktü mü? 'Gönderiler yüklenemedi' sorunu.... Kullanıcılar bağlanamadı

    Sosyal medya platformu Instagram'da yaşanan sorun sonrası kullanıcılar 'Gönderiler yüklenemedi, Akış yenilenemedi' uyarısıyla karşılaştı. Bununla doğru orantılı olarak "Instagram çöktü mü?" sorusu araştırılmaya başlandı. Konuya ilişkin META'dan ve Instagram'dan henüz bir açıklama gelmiş değil. Takvim.com.tr detayları sizler için derledi.

    takvim.com.tr
    Instagram çöktü!

    META şirketi çatısı altında bulunan sosyal medya platformu Instagram, yine bir sorunla gündemde... Kullanıcılar, 'Akış yenilenemedi, Gönderiler yüklenemedi' uyarısıyla karşılaştı.





    Bununla doğru orantılı olarak "Instagram çöktü mü?" sorusu araştırılmaya başlandı.




    Dünyanın en fazla kullanıcısına sahip Instagram'a anlık olarak erişim sağlanamıyor. Kullanıcılar mobil ve masaüstünden erişim olup olmadığını kontrol ediyor.



        Kullanıcıların raporlamaları doğrultusunda Instagram'da sorun olduğu biliniyor.



        Sosyal paylaşım sitesine erişim problemlerinin büyük bir çoğunluğu ağ bağlantısı ve uygulamanın güncel olup olmamasından kaynaklanabiliyor.

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        Haberler Teknoloji Son dakika: Instagram çöktü mü? 'Gönderiler yüklenemedi' sorunu.... Kullanıcılar bağlanamadı
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