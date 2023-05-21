Son dakika: Instagram çöktü mü? 'Gönderiler yüklenemedi' sorunu.... Kullanıcılar bağlanamadı

Bununla doğru orantılı olarak "Instagram çöktü mü?" sorusu araştırılmaya başlandı.
Dünyanın en fazla kullanıcısına sahip Instagram'a anlık olarak erişim sağlanamıyor. Kullanıcılar mobil ve masaüstünden erişim olup olmadığını kontrol ediyor.
Bununla doğru orantılı olarak "Instagram çöktü mü?" sorusu araştırılmaya başlandı.
Dünyanın en fazla kullanıcısına sahip Instagram'a anlık olarak erişim sağlanamıyor. Kullanıcılar mobil ve masaüstünden erişim olup olmadığını kontrol ediyor.
Kullanıcıların raporlamaları doğrultusunda Instagram'da sorun olduğu biliniyor.
Sosyal paylaşım sitesine erişim problemlerinin büyük bir çoğunluğu ağ bağlantısı ve uygulamanın güncel olup olmamasından kaynaklanabiliyor.