Türk Telekom’un ilk çeyrekte konsolide gelirleri yıllık bazda 15.3 milyar liraya ulaştı





410 BİN KM FİBER

İlk çeyrekte de yatırımlarını aralıksız sürdürdüklerini belirten Türk Telekom CEO'su Ümit Önal, "Depremin hemen ardından iletişimin kesintisiz sürdürülmesi ve depremden etkilenen bölgenin yeniden kalkınması için pek çok önemli adım attık. Bu adımlardaki önceliklerimizden biri de istihdam oldu. Bu kapsamda; depremin etkilediği 11 ilde istihdam seferberliği başlattık" dedi. Birinci çeyrek itibarıyla fiber ağ uzunluğunun 410 bin kilometreye ulaştığını söyleyen Önal şöyle konuştu: "Türk Telekom olarak, son derece yüksek bir motivasyon ve özveri ile bu alandaki yatırımlarımızı sürdürüyoruz. Altyapıdaki fiber yatırımlarımız sayesinde ülkemizi Türkiye Yüzyılı'nda dijitalleşme noktasında bir adım daha ileriye taşıdık. FTTC (Saha Dolabına Kadar Fiber) abone sayımız 8.2 milyona ulaşırken, FTTH/B (Eve / Binaya Kadar Fiber) abone sayımız ise 3.6 milyona yükseldi. Sabit genişbant tabanında fiber abone payımız, bir önceki yıla kıyasla yüzde 71.2'den yüzde 79.8'e yükseldi. Fiber ağ uzunluğumuz 2023 birinci çeyrek itibarıyla 410 bin kilometreye yükseldi. Fiber ağımız 2022 birinci çeyrekteki 30.6 milyona kıyasla bu yılın ilk çeyreğinde 31.6 milyon haneyi kapsıyor."

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