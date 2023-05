Hepsiburada Premium, 1 milyon üyeye ulaştı, Premium’lular 1,2 milyar TL fayda sağladı

Hepsiburada, geçtiğimiz Temmuz ayında tanıttığı, Türkiye'de geliştirilen ve hayata geçirilen ilk üyelik bazlı sadakat programı Hepsiburada Premium'un 1 milyon üyeye ulaşması ve 10 ayda sağladığı 1,2 milyar TL'lik fayda ile ilgili detayları paylaştı.

Ayda ortalama 4 sipariş veren bir üye, sadece 14,90 TL ödeyerek ayda 300 TL fayda elde ediyor

Ayda 4 sipariş veren bir Hepsiburada Premium'lu, toplamda 97 TL kargo bedeli, 60 TL Hepsipay Papel kazancı, 69,90 TL BluTV hediyesi, ortalama 105,00 TL tutarında Premium'a özel kampanya faydasıyla toplamda aylık 300 TL'nin üzerinde fayda elde edebiliyor. Hepsiburada Premium kullanıcıları sadece 14,90 TL ödeyerek kazandığı faydaları uygulama içindeki özel sayfadan da takip edebiliyor.

Üyelere 65,5 Milyon TL değerinde Hepsipay Papel tanımlandı

Verilere göre, "her alışverişte %3 Hepsipay Papel kazancı" avantajıyla 1 milyon üye 10 ayda toplam 65,5 milyon TL değerinde Hepsiburada alışverişlerinde kullanabilecekleri Hepsipay Papel kazandı.

16 milyon siparişte kargo bedavadan yararlanıldı

Premium kullanıcıları, her alışverişlerinde kargo bedava avantajından yararlandı. Sepet tutarından bağımsız tüm siparişlerde geçerli kargo bedava avantajıyla 340 milyon TL değerinde fayda elde ettiler.

685 bin Premium üyesi BluTV'de 24.6 milyon saat içerik izledi

685 bin Premium üyesi BluTV'deki 10.000 saatten fazla yerli ve yabancı dizi, film, program ve belgeselleri hediye olarak izledi.

Hediye BluTV ayrıcalığıyla Hepsiburada Premium üyeleri, The Last of Us'dan Behzat Ç'ye,The Handmaid's Tale'den Bozkır'a toplam 24.6 milyon saat içerik izledi.

Mobilya ve lastik montajında 2 Milyon TL indirim

Hepsiburada Premium'lular 7 bin mobilya ve 2 bin lastik siparişindeki montajlarından %50 indirimli yararlandı. Toplamda 9 bin kez yararlanılan bu avantajla, üyeler toplam 2 milyon TL fayda elde etti.

Burger King Tıkla Gelsin, Petrol Ofisi, Yemeksepeti en çok kullanılan avantajlar arasında yer aldı, 150 bin hamburger menü, 20 bin tatlı yendi

Hepsiburada'nın Premium ile sunduğu onlarca avantajdan öne çıkanlar Burger King Tıkla Gelsin'de %50 indirim, Yemeksepeti'nden ilk siparişine özel 80 TL indirim, Petrol Ofisi'nden yapılan yakıt alımlarında 5 kat puan oldu.

Yemeksepeti'nin Hepsiburada Premium'lulara sunduğu avantajla da üyeler 20 bin tatlı siparişi verdi.

Hepsiburada Premium'luların alışveriş tercihleri

Hepsiburada Premium'lular en fazla süpermarket, züccaciye, sağlık-güzellik, ev tekstili ve oyuncak kategorilerinden alışveriş yaptı. Süpermarket kategorisinde, en çok satılan ürünler sırasıyla; çay, fındık kreması, ayçiçek yağı ve tuvalet kağıdı oldu. Premium'lular 10 ay içinde 280 ton yani 84 milyon bardak çay tüketti. 135 ton fındık kreması, 427 ton ayçiçek yağı satın alan Premium'luların sipariş verdiği 14 milyon adet tuvalet kağıdı ise dünyayı 6,5 kez dolaşacak uzunlukta. Premium'lular diğer kategorilerden züccaciyede en fazla döküm tava seti, sağlık-güzellik kategorisinde saç bakım toniği ve bitkisel bakım kompleksi tercih ederken, ev tekstili kategorisinde otel yastığı satın aldı.

Hepsiburada Premium'luların en fazla okumayı tercih ettiği kitaplar

Premium'lulara özel hobi ve kitap kategorisinde yapılan yüzlerce kampanya ile 10 ay içinde toplam 250 binden fazla kullanıcı, 2 milyonun üzerinde kitap aldı. Premium'luların çocuk ve diğer türlerde okumayı tercih ettiği ilk 5 kitap ise;

1.Ahmet Ümit - Bir Aşk Masalı

2.Dan Brown- Hayvanlar Senfonisi

3. Wendy McClure - Bu Bir Bal Kabağı

4. George Orwell- Hayvan Çiftliği

5. Matt Haig - Gece Yarısı Kütüphanesi

oldu.

Premium hala sadece 14,90 TL, öğrencilere 9,90 TL!Aylık ücretin 14,90 TL olduğu Hepsiburada Premium, 25 yaşından küçük öğrencilere ise 9,90 TL'ye sunuluyor. Hepsiburada Premium'un katlanan avantajlarına linkten ulaşılabiliyor: premium.hepsiburada.com





