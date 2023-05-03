Sürdürülebilirliğe kesintisiz güç kaynağı katkısı geliyor!

2025 yılına dek dünya elektriğinin yaklaşık beşte birini tüketmesi beklenen veri merkezlerinde akıllı ve verimli çözümler kullanmak kurumların güvenliğini, güvenilirliğini ve verimliliğini sağlarken; dünyanın sürdürülebilirliği için de önem taşıyor. Veri merkezlerinin işleyişi için BT altyapısını çalıştırma, soğutma, yedek güç ve genel bakım gibi çok fazla enerji gerektiren operasyona ihtiyaç var. Schneider Electric, bu aksiyonlardan en önemlisi ve etkilisinin yüksek verimli Kesintisiz Güç Kaynakları (KGK) teknolojisi kullanmak olduğunu vurguluyor. Bu kapsamda mevcut sistemler yüksek verimli ve daha az bakım isteyen kullanışlı cihazlarla güncelleniyor ve altyapı izleme stratejileri ile yerinde bakım imkanı sağlanıyor.

TASARRUF YAPIYOR

Yenilikçi teknolojilerle donatılmış yeni nesil KGK'lar geniş bant aralıklı yarı iletkenler sayesinde, geleneksel yarı iletkenlerden çok daha yüksek voltaj ve frekansta çalışıyor. Bu da güç kayıplarını daha da azaltarak, yüksek güçlü ve enerji tasarruflu cihazlar üretilmesine imkan sunuyor. Böylece elektrik maliyetleri düşerken, operasyon verimliliği de artıyor.

Yeni KGK teknolojilerinde ayrıca valf regüleli kurşun-asit (VRLA) akülerin 3 ila 5 yıllık ömrüne kıyasla 10 yıla kadar kullanım ömrüne sahip lityum iyon aküler kullanılıyor. Böylelikle akü kullanım ömrü önemli ölçüde artıyor. Bununla birlikte hem daha küçük hem de daha hafif olan bu aküler tedarik esnasında daha az yer kaplıyor ve daha az yakıt tüketiyor. Yeni KGK'ların sunduğu uzaktan izleme ve yönetim özelliği edge computing sahalarda sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşılmasına da katkıda bulunuyor. Bu sistemler, bağlanabilirlik, gerçek zamanlı izleme ve yönetim için veri topluyor ve kurumsal yönetim sistemiyle uyumlu çalışıyor. Böylece cihaz bilgileri, Kurumsal Ağ Yönetim Sistemi ile entegre işlem yapabiliyor.