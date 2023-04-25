Bayraktar TB2’ler bir ülkeye daha ihraç edildi

#MilliTeknolojiHamlesi hem ülkemizin hem de dost ve kardeş ülkelerin tam bağımsızlığının en güçlü teminatıdır. Bu ihracat ile Türkiye ve Romanya arasındaki bağlar daha da güçlenecek. Ortak geleceğimiz için birlikte çalışmaya devam edeceğiz."

YERLİ VE MİLLİ GURUR BAYRAKTAR

2000'li yılların başından itibaren insansız hava araçları alanında en büyük katma değer olan yazılım ve donanım sistemlerini Türk mühendislerinden oluşan ekibiyle milli ve özgün olarak geliştiren Baykar, 13 farklı disiplindeki mühendislik gücüyle alanında dünyanın lider teknoloji firmalarından biri olarak gösteriliyor. Tüm kritik aksamı, tasarım ve yazılımları Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar TB2 SİHA'lar, dünyada rekor sayılacak düzeyde yüzde 93'lük bir yerli sanayi katılımıyla İstanbul'da bulunan Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi'nde üretiliyor.