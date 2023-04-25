Bayraktar TB2’ler bir ülkeye daha ihraç edildi

Libya, Karabağ, Suriye, Irak ve Ukrayna sahalarında kendi büyük başarıyla kanıtlayan Silahsız İnsansız Hava Aracı (SİHA) Bayraktar TB2, uluslararası arenada kendine saygın bir yer edindi. Güçlü orduların ilgisini çeken Bayraktar TB2'nin, son olarak Romanya'ya ihracı için sözleşme imzalandı.
ROMANYA ENVANTERİNE KATILDI
Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, Twitter hesabından yapılan paylaşımda Romanya'nın Bayraktar TB2 SİHA'yı envanterine alan ülkeler arasına katıldığını açıkladı.
Paylaşımda şu ifadelere yer verildi:
"Uzun yılları aşan dostluğumuz ve karşılıklı güvene dayalı güçlü bağlarımız bulunan Romanya, yüksek teknolojiye sahip #BayraktarTB2 SİHA'yı envanterine alan ülkeler arasına katıldı. #BayraktarTB2 SİHA için şimdiye kadar 28 ülke ile ihracat sözleşmesi imzaladık. Baykar olarak Romanya ile birlikte AB üyesi 2 ülkeye, NATO üyesi 3 ülkeye ihracat gerçekleştirmenin gururunu yaşıyoruz.
#MilliTeknolojiHamlesi hem ülkemizin hem de dost ve kardeş ülkelerin tam bağımsızlığının en güçlü teminatıdır. Bu ihracat ile Türkiye ve Romanya arasındaki bağlar daha da güçlenecek. Ortak geleceğimiz için birlikte çalışmaya devam edeceğiz."
YERLİ VE MİLLİ GURUR BAYRAKTAR
2000'li yılların başından itibaren insansız hava araçları alanında en büyük katma değer olan yazılım ve donanım sistemlerini Türk mühendislerinden oluşan ekibiyle milli ve özgün olarak geliştiren Baykar, 13 farklı disiplindeki mühendislik gücüyle alanında dünyanın lider teknoloji firmalarından biri olarak gösteriliyor. Tüm kritik aksamı, tasarım ve yazılımları Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar TB2 SİHA'lar, dünyada rekor sayılacak düzeyde yüzde 93'lük bir yerli sanayi katılımıyla İstanbul'da bulunan Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi'nde üretiliyor.