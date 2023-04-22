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    • Teknoloji
    • 22.04.2023 11:37
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    • 22.04.2023 12:01
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    Togg'un servis süreci nasıl işliyor? İşte adım adım izlenecek yol

    Türkiye'nin otomobili Togg, büyük talep gören ön sipariş sürecinin ardından sevkiyatla birlikte sahiplerine ulaştırılmaya başlandı. Artık trafiğe çıkan Togg araçları, ilk kazasını geçtiğimiz günlerde yaptı. Kazanın ardından Togg'un tamir ve yedek parça süreci merak edildi. Akıllı cihazın olarak kayda geçen Togg'un, tamir sürecinde dikkat edilmesi noktaların sürücüler açısında adım takip edilmesi önem arz ediyor.

    takvim.com.tr
    Togg’un servis süreci nasıl işliyor?

    Türkiye'nin doğuştan elektrikli ilk akıllı cihazı Togg T10X için ön sipariş sahiplerini belirleyecek dijital çekiliş, noter huzurunda gerçekleştirildi.

    Togg'un, internet sitesi ile Trumore uygulaması üzerinden ön sipariş numaralarıyla ad ve soyadlarının ilk harflerinin bulunduğu sıralı listeyi açıkladığı kullanıcılar arasından şanslı 20 bin kişi, 2023 yılında teslim edilecek T10X için ön sipariş hakkı kazandı.

    TAMİR İÇİN ADIM ADIM İZLENECEK YOL
    Siparişlerin ardından sırayla sahiplerine teslim edilen Togg, yollardaki yerini aldı. İlk trafik kazası da Ankara'da yaşandı.

    Togg hafif hasar aldı. Kaza sosyal medyada çok konuşuldu ve en çok tamir ve yedek parça süreci merak edildi.

        Peki bu tip olumsuz bir durumla karşılaşan Togg sahibi ne yapmalı? Öncelikle bu aracın akıllı bir cihaz olduğunun unutulmaması gerekiyor.

        Bunun için hasar veya arıza durumunda yapılacak ilk iş, Togg deneyim merkezine veya BoschCar servisine götürmek olmalı.

        Onarım işlemlerine burada başlanan Togg'un yedek parça ihtiyacı ise Gemlik'ten karşılanıyor.

        SERVİS AĞI GENİŞLİYOR
        Herhangi bir arıza durumunda başvurulacak yer servis. Zira yüksek teknoloji ve mühendislik gerektiren süreç, yetkisi olmayan bir noktada yapıldığında büyük risk barındırıyor.

            BoschCar'ın 63 şehirde 350 şubesi bulunuyor. Deneyim merkezi sayısını hızla artıran Togg'un mobil servisleri de aktif halde hizmet vermeye başladı.

            Daha küçük arızalarda ise bu mobil servisler devreye girecek.

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            Haberler Teknoloji Togg'un servis süreci nasıl işliyor? İşte adım adım izlenecek yol
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