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    • Teknoloji
    • 21.04.2023 08:05
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    • 21.04.2023 08:05
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    ChatGBT nedir, ne işe yarıyor? ChatGBT giriş ücretli mi bedava mı, nasıl üye olunur? Özellikleri neler, nasıl kullanılıyor?

    ChatGBT uygulaması tüm dünyada adından söz ettirmeye başladı. İnternet kullanıcıları bu yapay zeka uygulamasının ne olduğunu araştırıp öğrenmeye çalışıyor. Peki, ChatGBT nedir, ne işe yarıyor? ChatGBT giriş ücretli mi, bedava mı? Özellikleri neler, nasıl kullanılıyor? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    ChatGBT nedir, ne işe yarıyor?

    ChatGBT uygulaması tüm dünyada adından söz ettirmeye başladı. İnternet kullanıcıları bu yapay zeka uygulamasının ne olduğunu araştırıp öğrenmeye çalışıyor. Peki, ChatGBT nedir, ne işe yarıyor? ChatGBT giriş ücretli mi, bedava mı? Özellikleri neler, nasıl kullanılıyor? İşte detaylar...

    ChatGBT uygulaması bir anda tüm dünyada adından söz ettirmeyi başardı. internet kullanıcıları bir anda hayatlarının içerisine dahil olan bu yapay zeka uygulamasının ne olduğunu anlamaya çalışıyor.

    CHATGBT UYGULAMASI NEDİR?

    Chat GPT henüz test aşamasında olmasına rağmen yetenekleri ile dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. ChatGPT, bir dil modeli olarak adlandırılan bir yazılım programıdır. Bu program, kullanıcı tarafından girdi olarak verilen metinleri analiz ederek anlamlı cevaplar vermeyi amaçlar.

    Örneğin, bir kullanıcı bir soru sormanızı isterse, ChatGPT bu soruyu anlayarak doğru cevabı vermeye çalışacaktır. Bu program, dil modeli teknolojisi sayesinde insan dilini anlamayı ve yanıtlamayı öğrenebilir.

        CHATGBT NE İŞE YARIYOR?

        ChatGPT, bir dil modeli olarak tasarlanmıştır. ChatGPT, kullanıcı tarafından verilen metinleri analiz ederek anlamlı cümleler oluşturmaya da çalışabilir. Ancak, ChatGPT'nin tam olarak ne yapabileceği, programın kullanıldığı ortama göre değişebilir.

        ChatGPT'den istediğiniz konuda sorular sorarak yardım almanız mümkün. Örneğin baklava tarifi için bilgi alabilirsiniz.

        CHATGBT NASIL KULLANILIR?

        ChatGBT sitesine tıkladıktan sonra önce giriş yapmanız ya da üye olmanız gerekmektedir. Açıklama ve uyarı pencelerini okuduktan sonra chatbot'u kullanmaya başlayabilirsiniz.

        Not: İlk soruyu Türkçe sorarsanız uygulama da size Türkçe olarak cevap verecektir.

        YENİ NESİL GOOGLE

        Sosyal medya kullanıcıları tarafından henüz test aşamasında olmasına rağmen yoğun ilgi gören Chat GBT uygulaması kod yazmanın yolları ve düzen sorunlarını ve optimizasyon sorgularını çözme yolları da dahil olmak üzere karmaşık sorulara açıklamalar, yanıtlar ve çözümler sağlayabilmektedir. Bu yönüyle kullanıcılar tarafından Google'a benzetilerek yerini alabileceği konuşulmakta.

        CHAT GBT ÖZELLİKLERİ NELER?

        Soru-cevap

        Matematik denklemleri çözme

        Metin özetleme ve metindeki anahtar kelimeleri tespit etme

            Tavsiyelerde bulunma

            Sınıflandırma

            Herhangi bir şeyin ne işe yaradığını açıklama

            CHATGPT NASIL KULLANILIR?

            Yapay zeka tabanlı sohbet robotu Chat GPT, ücretsiz olarak kullanılabiliyor. İşte ChatGPT kullanmak için adım adım yapmanız gerekenler 👇

            Bilgisayar veya telefonunuzdan https://chat.openai.com web sitesini açın.

            OpenAI üyeliğiniz varsa "Log in" butonuna basıp hesabınıza giriş yapın. Hesabınız bulunmuyorsa "Sign up" butonuyla üye olun.

            Hesabınıza giriş yaptıktan sonra açılan sohbet ekranından ChatGPT'yi kullanabilirsiniz.
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            Haberler Teknoloji ChatGBT nedir, ne işe yarıyor? ChatGBT giriş ücretli mi bedava mı, nasıl üye olunur? Özellikleri neler, nasıl kullanılıyor?
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