'Yenilenmiş Ürünler' sepeti büyüdü: Akıllı saatler, bilgisayarlar, oyun konsolları ve modemler

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan Yenilenmiş Ürünlerin Satışı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Yönetmelik, kullanılmış malların yenilenerek tekrar satışa sunulmasına ilişkin uygulama usul ve esaslarını düzenliyor.
Buna göre, yenilenerek kullanıma sunulabilecek ürünler arasına cep telefonları ve tabletlerin ardından akıllı saatler, bilgisayarlar (dizüstü, masaüstü), oyun konsolları ve modemler de dahil edildi.
PİL DEĞİŞİMİ ZORUNLU
Pil kapasitesi yüzde 85'in altında olan kullanılmış cep telefonlarının yenilenmiş ürün şeklinde satışa sunulabilmesi için pillerinin değiştirilmesi zorunlu tutuldu.