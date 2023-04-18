'Yenilenmiş Ürünler' sepeti büyüdü: Akıllı saatler, bilgisayarlar, oyun konsolları ve modemler

BİRDEN ÇOK YENİLEME

Söz konusu merkezler, yönetmelikle belirlenen ürünlerin üreticisi veya ithalatçısı ile yetkili servis sözleşmesi imzalayabilecek. Belirlenen ürünlerin üreticisi veya ithalatçısı olan ticari işletmelerin yenileme merkezleri, bu ürünler için kurulması zorunlu yetkili servis istasyonlarından biri olarak faaliyet gösterebilecek.