Son dakika: Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank İMECE'nin yerlilik oranını açıkladı

'İMECE YÖRÜNGEYE YERLEŞTİ'

Muhalefeti teknoloji vaatleri üzerinden eleştiren Varank, "Bu metne baktığınızda bırakın yeni politika ve proje önerilerini, daha ülkemizde şimdiye kadar neler yapılmış, Türkiye'nin gerçek fotoğrafı nedir bunu bile göremediklerini anlıyoruz. 'Türkiye'nin uydu geliştirme çalışmalarını hızlandıracak, bu alandaki teknolojilerin yerlilik oranını en az yüzde 50'nin üzerine çıkaracağız' diyorlar. Onlar söyleye dursun, biz cumartesi günü Türkiye'nin ilk metrealtı çözünürlüklü yerli ve milli yer gözlem uydusunu başarıyla uzaya fırlattık. Milli gururumuz İMECE, yörüngeye yerleşti. Şimdi 97 dakikada bir, günde 14 kez, dünyanın etrafında dönüyor. İMECE uydumuzun yerlilik oranı 50 değil, yüzde 90'a ulaşmış durumda. Çünkü biz İMECE'nin içerisindeki ekipmanlarını da yerli ve milli olarak ürettik" diye konuştu.Bakan Varank'ın konuşmasının ardından, teknoloji merkezlerinin açılışını temsilen kurdele kesildi. Daha sonra merkezdeki girişimcileri ziyaret eden Varank, yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.