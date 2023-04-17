Son dakika: Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank İMECE'nin yerlilik oranını açıkladı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Teknokent'te, Eğitim Teknolojileri Kuluçka Merkezi'nin açılışına katıldı. Bakan Varank, animasyon ve oyun sektörünün teknoloji dünyasının en hızlı gelişen alanlarından biri oluğunu söyledi.
Varank, global oyun pazarının 200 milyar dolar, animasyon pazarının ise 400 milyar dolar ekonomik büyüklüğe ulaştığını belirtti. Türk oyun sektörünün de aldığı yatırımlar ve gerçekleşen satın almalarla dünyada ön plana çıktığını belirten Varank, "Türkiye'de oyun pazarının büyüklüğü 1,2 milyar dolara yükselirken; dijital oyuncu sayısı 42 milyona ulaştı. Sadece son 5 yılda ülkemizde oyun alanında 800'e yakın start-up kuruldu. Türkiye'de geliştirilen oyunlar dünyanın en çok hasılat yapan oyunları arasına girmeye başladı. Bugün artık küçücük bir start-up, kısa sürede büyüyerek en köklü global şirketlerin onlarca yılda ulaşabildiği seviyelere kolaylıkla gelebiliyor. Oluşturdukları katma değer ve sağladıkları istihdam sayesinde ekonominin itici gücü olabiliyor. Dolayısıyla biz de yüksek teknoloji başta olmak üzere tüm alanlarda başarılı girişimlerin kurulmasını teşvik ediyoruz" diye konuştu.
'YENİ UNİCORNLAR ÇIKARACAK'
Varank, açılışı yapılan merkezin, girişimcilerin fikirlerini hayata geçirmeleri için finansman, eğitim, mentorluk, iş birliği, geliştirme ve yatırımcılarla buluşturma gibi hizmetler sunacağına işaret ederek, "Ofis, ekipman ve altyapı desteği sağlayacak ve araştırmacıları, öğretmenleri, eğitim teknolojileri firmalarını, girişimcileri ve potansiyel yatırımcıları bir araya getirecek. Teknoloji girişimciliği alanında hizmet verecek bu kuluçka merkezinin, yeni unicornlar çıkarttığına hep beraber şahit olacağız, ben buna yürekten inanıyorum" dedi.