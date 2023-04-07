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    • Teknoloji
    • 07.04.2023 14:09
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    • 07.04.2023 14:09
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    Instagram'da bugün aktif ne demek, ne anlama geliyor? INSTAGRAM AKİTF ÖZELLİĞİ kapama nasıl yapılır? Görünmek istemeyenler dikkat!

    Instagram üzerindeki aktiflik özelliği birçok kullanıcı tarafından merak ediliyor. Instagram bugün aktif özelliğini açmak ve kapamak isteyenler arama motorlarına yöneldi. Peki, Instagram aktif ne demek? Instagram bugün aktif özelliği kapama nasıl yapılır? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Instagram’da bugün aktif ne demek, ne anlama geliyor?

    Instagram üzerindeki aktiflik özelliği birçok kullanıcı tarafından merak ediliyor. Instagram bugün aktif özelliğini açmak ve kapamak isteyenler arama motorlarına yöneldi. Peki, Instagram aktif ne demek? Instagram bugün aktif özelliği kapama nasıl yapılır? İşte detaylar...

    INSTAGRAM BUGÜN AKTİF NE DEMEK?

    Instagram DM kutusunda kullanıcıların bilgisi olarak yer almakta olan bugün aktif ibaresi, kullanıcının 24 saat içerisinde Instagram'da aktif olduğunu bildirmektedir. Instagram bu özelliğin kullanma seçeneğini kullanıcılara sunmakta bu nedenle isteyen kullanıcılar bu özelliği kapatabilirler.

    INSTAGRAM BUGÜN AKTİF NASIL YAPILIR?

    Instagram ayarlar kısmına girerek 'bugün aktif' özelliğini kolaylıkla açabilirsiniz. Aynı zamanda kapatarak bu durumu gizleyebilme imkanı da yer alıyor.

        INSTAGRAM BUGÜN AKTİF AÇMA VE KAPAMA YÖNTEMİ

        Bu özelliği aktif etmek için ilk olarak kendi Instagram hesabına girilmesi gerekiyor.

        Oturum açıldıktan sonra ayarlar kısmına girilmeli ve buradan profil sekmesine geçin.

        Karşınıza çıkan kısımda sağ üst köşede ayarlar bölümü bulunuyor.
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            Haberler Teknoloji Instagram'da bugün aktif ne demek, ne anlama geliyor? INSTAGRAM AKİTF ÖZELLİĞİ kapama nasıl yapılır? Görünmek istemeyenler dikkat!
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