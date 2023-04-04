Twitter'ın 'Sana Özel' operasyonunun şifreleri algoritmada: Şüpheleri artıran detaylar

Türkiye seçimlerine de müdahale ederek bir yönlendirme yaptığına yönelik şüphe olan Twitter'la ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Musk'ın söz verdiği üzere açıkladığı Twitter algoritması, Twitter'ın sansür sistemine ilişkin endişeleri gidermediği gibi soru işaretlerini daha da arttırdı.

LİSTE VE TANIM KAPSAMI DIŞINDA

Elon Musk, daha önce söz verdiği gibi Twitter öneri algoritmasını 31 Mart tarihinde paylaştı. Ancak ilgili paylaşım, buzdağının sadece görünen yüzünü oluşturuyor. Algoritmanın bir dizi farklı algoritma, liste ve tanım kapsamında çalıştığı görülüyor. Ancak bu tanım ve listelerin nasıl oluştuğuna dair detaylı bilgi verilmiyor.