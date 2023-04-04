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    • Teknoloji
    • 04.04.2023 13:41
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    • 04.04.2023 13:45
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    Twitter'ın 'Sana Özel' operasyonunun şifreleri algoritmada: Şüpheleri artıran detaylar

    14 Mayıs seçimlerine 1 aya yakın bir süre kala, Twitter üzerinden yürütülen manipülasyon soru işaretleri artıyor. 'Sana Özel' akışıyla takip edilmeyen kişi ve konuları kullanıcılara gösteren Twitter, gündemde üst sıralarda yer alan başlıklara da doğrudan müdahalede bulunmuştu. AK Parti'ye yakın seçmenlere muhalifi kullancıları ve gündemleri tavsiye Twitter, İYİ Parti'den istifa eden Yavuz Ağıralioğlu'nun tartışıldığı hashtag'i de silmişti. Yapılan müdahalelerin ifşasının ardından Elon Musk'ın söz verdiği üzere açıkladığı Twitter algoritması, Twitter'ın sansür sistemine ilişkin endişeleri gidermediği gibi soru işaretlerini daha da arttırdı.

    takvim.com.tr
    Twitter operasyonunun şifreleri algoritmada

    Türkiye seçimlerine de müdahale ederek bir yönlendirme yaptığına yönelik şüphe olan Twitter'la ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Musk'ın söz verdiği üzere açıkladığı Twitter algoritması, Twitter'ın sansür sistemine ilişkin endişeleri gidermediği gibi soru işaretlerini daha da arttırdı.

    LİSTE VE TANIM KAPSAMI DIŞINDA
    Elon Musk, daha önce söz verdiği gibi Twitter öneri algoritmasını 31 Mart tarihinde paylaştı. Ancak ilgili paylaşım, buzdağının sadece görünen yüzünü oluşturuyor. Algoritmanın bir dizi farklı algoritma, liste ve tanım kapsamında çalıştığı görülüyor. Ancak bu tanım ve listelerin nasıl oluştuğuna dair detaylı bilgi verilmiyor.

    Algoritmaya göre bir tweetin görünürlüğü;

    - Beğenilerle 30 kat,

    - Retweetlerle 20 kat,

    - Görsel veya video eklemekle 2 kat artırılıyor.

    Twitter harici farklı bir web sitesinden bağlantı linki paylaşılması, görünürlüğü azaltıyor.

        Bir hesabın;

        - Sessize alınması

        - Engellenmesi

        - Takipten çıkılması

        - Spam olarak bildirilmesi, hesabın ve attığı tweetlerin görünürlüğünü azaltıyor.

        Twitter'ın hesapları, paylaşımlarına göre gruplandırıldığı ve paylaşım içeriklerinin değişmesi durumunda tweetlerin görünürlüğünü azalttığı ortaya çıktı.

        Daha önce görünürlüğe olumlu etkide bulunduğu varsayılan ama görünürlüğü düşürdüğü ortaya çıkan durumlar:
        - Birden fazla dilde tweet atmak

        - Tweet içeriğinde farklı diller kullanmak

        Algoritmanın şu etiketleri barındırdığı açıklandı:
        - "DoNotAmplify (Yükseltme)

        - CiviIntegrityMisinfo (Sosyal Bütünlük Yanlış Bilgi)

        - GenericMisInfo (Genel Yanlış Bilgi)

        - DoNotPublicPublish (Halka Açık Yayınalama)

        - UkraineCrisisTopic (Ukrayna Krizi) vb.

        Tamamen kendi kontrolünde olan bu etiketler vasıtası ile Twitter, yayılıma müdahale ediyor. Ancak bu etiketlere ilişkin de detay bilgiler verilmiyor.

        Yine açıkça Blacklist etiketlemesi ile tweetlerin etkileşimine müdahale edildiği görünüyor. Blacklist içeriğinin nasıl oluşturulduğu noktasında da bilgi mevcut değil.

            Algoritmaya dair verilen bilgiler, Twitter'ın seçimler için özel çalışma yaptığını ortaya koyuyor. Brezilya, Fransa, Filipinler ve ABD seçimleri için şu anda işlevi olmayan etiketler üretilmiş.

            Twitter isimlendirme sistemi, bu etiketlemenin yalan haberlere müdahale etmek için üretildiğini gösteriyor ama yalan haberlerin nasıl tespit edildiği, kim ya da kimlerin burada karar verici olduğu tamamen belirsiz.

            ABD hükümetinin, içerikler için Twitter'a müdahale talebi ilettiği biliniyordu. Açılan kodlarda bu açıkça görülüyor. "GovernmentRequested" isimli class ile bu talepler doğrultusunda tweetlerin yayılımına müdahale edildiği düşünülüyor ama bu class'ın algoritması da gösterilmiyor.

                AÇIK KAYNAĞA GEÇİLDİ
                'Sana özel' operasyonunun ifşa olmasının ardından Twitter'in sahibi Elon Musk algoritmalarının son derece karışık olduğunu kabul ederek sorunları çözmeye yönelik çalışmalara başladıklarını ifade etmişti. Musk yaptığı paylaşımda algoritmanın açık kaynağa geçildiğini duyurdu. Twitter, açık kaynak koduna geçişin yanı sıra yapılan sahte paylaşımlarla ilgili de bir güncelleme yaparak içeriğin fake olup olmadığına ilişkin bir uyarı kutusu açtı.

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                Haberler Teknoloji Twitter'ın 'Sana Özel' operasyonunun şifreleri algoritmada: Şüpheleri artıran detaylar
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