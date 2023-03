Siber saldırılarda hedef sürekli gelir

güvenliğin liderleri uyarıyor: 2023 ve sonrasında siber suçlar cephesi genişlemeye devam edecek. Veri hırsızlığının çeşidi artacak. Tüm kurumların ve şirketlerin Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nin yayınladığı BİGREHBER'e (Bilgi ve İletişim Güvenliği Rehberi) sıkı uyumu ve sürekli standardı koruması bu nedenle çok önemli! Bir sabah bilgisayarınızı açtığınızda verilerinizin kilitlendiğini anlatan sürpriz bir mesaj ya da uyarı yazısıyla karşılaşabilirsiniz. Yahut, siz çalışırken bir anda bir şeylerin yanlış gittiğini öğrenebilirsiniz. Dünyada her gün yüzlerce kurum, binlerce kişi bu senaryoyu ya da benzerini yaşıyor. Türkiye 'de ise, birçok kuruluş gerekli güvenlik önlemlerini almadığı için verilerine erişemediklerini fark ediyorlar ya da yıllardır verileri aslında başkalarının da okuduğunu görüyorlar. Verileri kitlenenler, bilgilerini tekrar görebilmek için ciddi yüksek ödemeler yapmak zorunda kalabiliyor.Blok zincir analiz şirketi Chainalysis, 2022'de fidye yazılım saldırganlarının kurbanlarından zorla 456.8 milyon dolar aldığını tespit etti. Bu rakam, 2021'de 756 milyon dolardı. Bu fidyede yüzde 40 düşüşe işaret ediyor. Siber saldırganlar şimdi saldırı ve ödeme alma şekillerini çeşitlendirerek çalışmalarını sürdürüyor. Eğer baştan güvenlik önlemlerinizi almadıysanız, siz ya da bir çalışanınız ilgi çekici bir reklam ya da linki tıklayarak veya bir yazılımı "bedava" kullanabilmek adına "Crack" yazılımlarını yüklemeye çalışırken fidye yazılımlarından birisini sisteminize ya da sunucularınıza yüklemiş olabilirsiniz.Siber suç çeteleri, ele geçirdikleri sistemlerde verileri şifrelemedikleri için anlaşılmıyor ve verilere sürekli erişimi elde tutuyorlar. Bu sayede ele geçirdikleri verileri parça parça servis ederek, küçük ama sürekli kazanç sağlıyorlar. Fortinet 'in ' 2022 Cloud Security Report ' adlı raporu da benzersiz fidye yazılım suçlarının sayısının arttığını ortaya koymakta.hırsızlığının çeşitlenerek artacağı gerçeğinin artık değişmez gerçek olduğunu vurgulayan Türkiye'nin dijital dönüşüm danışmanı BeyazNet CEO'su Fatih Zeyveli , Türkiye'nin bu konuda şanslı olduğunu söyleyerek, şöyle devam etti: "Veri hem en önemli değer, hem de mahremimiz. Dünyada veriyi korumak için birkaç standart var. Ancak, Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nin yayınladığı, şimdilik kamu kurumları ve kritik sektörlerdeki şirketleri zorunlu kıldığı Bilgi ve İletişim Güvenliği Rehberi (BİGREHBER) dünyanın en iyi standartlarından biri. Verimizi korumak istiyorsak, BİGREHBER uyumunu her kurum ve şirket için olmazsa olmaz altın standart haline getirmemiz gerekiyor. Bu standarda ulaşmak yeterli değil, sürekli bu standardı korumak ve geliştirmek gerekiyor."