Ramazan kolilerinin yerini online kod aldı

Hibrit çalışmanın yaygınlaştığı ve çalışanlara dijital olarak dokunmanın bir zorunluluk haline geldiği günümüzde online çözümlere talep artıyor. Momento'nun hayata geçirdiği Dijital Erzak bu yıl da yoğun ilgi gördü. Şirketlerin erzak kolisi gönderimi gibi operasyonel işlerle uğraşmasına son verirken, çalışanların da ihtiyacı olan ürünü satın almasına olanak sağlayan Dijital Erzak'a Ramazan ayı öncesinde şirketlerden gelen talep geçen yılın aynı dönemine kıyasla 2 kat arttı.
100 BİNDEN FAZLA PAKET
Momento Satış ve İş Geliştirmeden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Emrah Gövenç, şunları söyledi: "Uzaktan çalışmanın iş hayatına entegre olmasıyla yönelimin arttığı dijital çözümler hem şirketleri hem de çalışanları özgürleştiriyor. Bunlardan biri olan ve günümüzde Ramazan kolilerinin yerini alan Dijital Erzak şirketler için hem operasyonel hem de maliyet avantajı sağlarken, çalışanların da hediye çeklerini onbinlerce farklı noktada online kullanmasına ve dilediği ürünü satın almasına fırsat sunuyor. Dini bayramlarda talebin katlanarak büyüdüğü Dijital Erzak'ta son bir yılda müşteri sayımız yüzde 90, işlem hacmimiz ise yüzde 200 arttı. 4 yılda onlarca şirket 100 binden fazla çalışanına Ramazan paketini dijital olarak ulaştırdı. PSM Awards 2022'de 'Yenilikçi Müşteri Etkileşimi ve Deneyimi' dalında 'altın' ödüle layık görülen Dijital Erzak'a ilginin önümüzdeki yıllarda da sürmesini bekliyoruz."
100 BİNDEN FAZLA PAKET
Momento Satış ve İş Geliştirmeden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Emrah Gövenç, şunları söyledi: "Uzaktan çalışmanın iş hayatına entegre olmasıyla yönelimin arttığı dijital çözümler hem şirketleri hem de çalışanları özgürleştiriyor. Bunlardan biri olan ve günümüzde Ramazan kolilerinin yerini alan Dijital Erzak şirketler için hem operasyonel hem de maliyet avantajı sağlarken, çalışanların da hediye çeklerini onbinlerce farklı noktada online kullanmasına ve dilediği ürünü satın almasına fırsat sunuyor. Dini bayramlarda talebin katlanarak büyüdüğü Dijital Erzak'ta son bir yılda müşteri sayımız yüzde 90, işlem hacmimiz ise yüzde 200 arttı. 4 yılda onlarca şirket 100 binden fazla çalışanına Ramazan paketini dijital olarak ulaştırdı. PSM Awards 2022'de 'Yenilikçi Müşteri Etkileşimi ve Deneyimi' dalında 'altın' ödüle layık görülen Dijital Erzak'a ilginin önümüzdeki yıllarda da sürmesini bekliyoruz."