Evde, ofiste kesintisiz kablosuz internet

WiFi sorunlarını çözen Deco Mesh ailesine yeni bir üye daha ekleniyor. Üstelik bu yeni üye WiFi 6E teknolojisine sahip. Deco XE75 model adlı ürünü TP-Link, Nisan ayı sonunda Türkiye 'de satışa sunacak. Şu anda satışta olan en yeni WiFi teknolojisi olan WiFi 6E, üç bantlı kablosuz ağ oluşturuyor. 6 GHz bandı ve yeni eklenen 160 MHz kanalları sayesinde hızlı WiFi bağlantısı sağlanıyor, kablosuz ağda trafik önleniyor ve temiz bir bağlantı elde ediliyor. Türk Telekom 'un fiber altyapı götürdüğü ev ve ofislerin sayısı artıyor. Üstelik Türk Telekom yatırımları sadece büyük şehirlerle sınırlı kalmadı.Türkiye'de üç birimli paketi satışa sunulacak olan Deco XE75, WiFi 6E teknolojisiyle Mesh teknolojisini birleştirerek, çok daha geniş bir alanda, çok hızlı ve kesintisiz bir WiFi ağı oluşturuyor. Normal şartlar altında üç birim ile ortalama olarak 670 m2'ye kadar erişim ve 200 cihaza kadar bağlantı desteği sunan Deco XE75, 6E desteğine sahip olmayan cihazların da WiFi performansını artırıyor. Ayrıca yapay zeka destekli yeni Deco Mesh teknolojisi sayesinde her odada iyi bağlantı kalitesi elde ediliyor. Ağdaki bağlantılar için özel algoritmalar kullanan yapay zeka teknolojisi, her cihaz için mümkün olan en güçlü sinyal ile bağlantı sağlıyor.Deco XE75, kablolu bağlantıda da Gigabit hızlar sunan bir ürün. Her birimde üç adet Gigabit Ethernet girişi yer alıyor ve bu girişler WAN/ LAN bağlantıyı otomatik algılıyor. Bu sayede hem kablolu hem kablosuz bağlantıda yüksek hızlara sahip bir ev ağı oluşturuluyor. Ev ağının güçlü olması kadar güvenli olması da çok önemli. TP-Link mühendisleri Deco XE75'i tasarlarken güvenliği de en üst seviyede tutmuşlar. TP-Link HomeShiled güvenlik paketi sayesinde ağın güvenliği son teknolojik özelliklerle sağlanıyor. IoT (nesnelerin interneti) koruması da sağlayan HomeShield, denetimin yanı sıra kapsamlı raporlar ile ağı daha iyi tanıma olanağı sunuyor. Güçlü ebeveyn denetimleri sayesinde aile üyelerinin online güvenliği sağlanıyor.