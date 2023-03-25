Yerli ve milli savunmada müjdeler yağmur gibi! Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir: ANKA 3 40 gün içinde uçar

Son dakika haberi... Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, savunma sanayindeki gelişmelere ilişkin canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu. Hangardan çıkan Milli Muharip Uçak, Hürjet ve ANKA-3 ne zaman gökyüzüne kavuşacak? Yerli motor üretiminde hangi aşamaya gelindi? TB 3 ne zaman uçacak? İşte merak edilen soruların yanıtları...
Türkiye, başlattığı milli savunma teknoloji hamlesiyle adından söz ettirmeye devam ediyor. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir de katıldığı bir televizyon programında savunma sanayine ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.
İşte Demir'in açıklamalarından satır başları:
Aslında biz bunları savunma amaçlı geliştirdiğimiz teknolojilerdi. Çubuk kameralar, duvar arkası radar, termal kameralar... Konular çalışılırken bunların bazı elimizde olanların prototip olanları da deprem sahasına gönderdik. Belirli sayıda kullanıldı, kendilerini gösterdiler. Teknolojiler canlı tespitlerinde kullanıldılar.
Aslında sahaya verdiğimiz ANKA'ydı. Aksungur üzerinde platformlar çalışılıyor. Amacımız harekat sahasında kesintisiz iletişimi sağlayacak iletişimi oluşturmaktı. Kapasiteler genişletilerek çok sayıda ürünün havada olmasıyla üzerinde oluşturulacak kapasitelerle iletişim sağlanabildi. ULAK A.Ş. idi. Aselsan, Havelsan şirketimiz. Turkcell, Türk Telekom uyduları kullanılarak girişim yapıldı. Geniş bant anlamında veri olacak.
Geleceğe yönelik İHA üzerinde düşük alçak görünümlü uydularla sağlanacak iletişimde ipuçları taşıyor. İnternet ve GSM konuşma servisi. Baz istasyonunun kabiliyeti ölçüsünde iletişim sağlanmış olacak. Kapsama alanı ve kapasite de genişletilecek duruma geleceksiniz.
Detaylarına 8 -10 alan seçtik. Bu firmalar seçti. Deprem bölgesinde afetten zarar ve uğrayan bölgelerde belirli yerlerde teknoloji üsleri oluşturmak. Belli yatırımları oralarda yapıp iskan ve istihdamı yapmak için kolları sıvadık. Bunun uygulamalarını sanayicilerle arkadaşlarımız temas içindeler.
ANADOLU İLLERİNE YAYILMA STRATEJİSİ
Hızla faaliyete başlayarak belirli bölgelerde teknoloji geliştirme faaliyetlerini hayata geçiriyor olacağız. Tesis ve barınmanın bir arada olduğu pilot teşkil edecek projeyi hayata geçirmiş olacağız.
Bu bizim önceden de düşündüğümüz savunma sanayi teknolojilerinin Anadolu illerine yayılması stratejisindeyiz. Bu Türkiye için vazgeçilmez politika olarak hayata geçirilmeli.