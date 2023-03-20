Instagram hesap dondurma nasıl yapılır? Geçici İnstagram hesap silme ve kapatma linki

Instagram hesabının dondurulması için yapılması gereken adımlar şöyle sıralanmıştır: İnstagram hesabına bilgisayar veya bir mobil tarayıcı üzerinden giriş sağlanır. Tarayıcı üzerinde yer alan sağ üst kenardaki "Profili Düzenle" seçeneği seçilir. Ekranın en alt tarafından yer alan "Hesabımı geçici olarak kapat" seçeneği seçilir. Instagram tarafından sorulan "Hesabını neden kapatıyorsun?" sorusu yanındaki menüde yer alan seçeneklerden biri seçilir. Dondurulmak istenen İnstagram hesabının şifresi, gelen ekrana yeniden girilir. Hesabı kapatma seçeneği belirlenmiş olan bu menüden bir seçenek seçilmesinden sonra tıklanabilir hale gelecektir. "Hesabı Geçici Olarak Kapat"a tıklanarak Instagram dondurma işlemi tamamlanır.

Telefondan Instagram Dondurma Nasıl Yapılır?