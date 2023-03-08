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    • Teknoloji
    • 08.03.2023 08:03
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    • 08.03.2023 08:03
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    Dört gözle bekleniyordu! Sony PlayStation 5 Pro için çıkış tarihi paylaşıldı! Sony PlayStation 5 Pro ne zaman çıkacak, fiyatı ne kadar?

    Sony bu yılın ilk yarısında PlayStation 5 Pro'yu piyasaya sürmeyi planlıyor.

    takvim.com.tr
    Sony PlayStation 5 Pro için çıkış tarihi paylaşıldı!

    Sony bu yılın ilk yarısında PlayStation 5 Pro'yu piyasaya sürmeyi planlıyor.

    PLAYSTATİON 5 PRO NE ZAMAN ÇIKACAK?

    Sony, Playstation 5 Pro'yu 2023'ün ilk yarısında piyasaya sürecek. Yani PlayStation 5 Pro, 2020'nin sonunda ortaya çıkan orijinal varyantın piyasaya sürülmesinden yaklaşık iki buçuk yıl sonra duyurulacak.

    PLAYSTATİON 5 PRO ÖZELLİKLERİ NELER?

    Sony'nin bir sonraki oyun konsolunun daha önce bildirdiğimiz PS5 Slim değil, PS5 Pro olacağı söyleniyor. Daha yüksek bir son model olarak, yükseltilmiş özellikler sayesinde konsolun daha iyi performans sunmasını bekleyebiliriz. Bu muhtemelen AMD'den yeni bir APU yonga seti şeklinde gelecek ve tasarımında küçük değişiklikler bile mümkün olacak.

    Şirket PS5 Pro'nun öne çıkan yönlerinden biri sıvı soğutma teknolojisi olmak üzere soğutmaya ağırlık vermeyi planlıyor. Yani, PS5 Pro, orijinal PS5 modelinde bulunan sıvı metal bileşimi yerine su soğutmalı olabilir. Yeterince ilginç bir şekilde şirket, soğutma teknolojisindeki bu değişikliği, PS5 soğutma arızası ve sıvı metal sızıntısı ile ilgili son tartışmalar nedeniyle yapıyor olabilir.

        Sony'nin PS5 Pro'yu nisan ayında tanıtmayı planladığı söylenirken, yeni konsolda sıvı metal yerine sıvı soğutmaya geçileceği de gelen bilgiler arasında.

        Hatırlayacak olursak, kısa bir süre önce Playstation 5'te sıvı metal soğutma sorunları ortaya çıkmıştı.

        Ayrıca Sony, PS5 Pro'da yenilenen termal tasarıma ek olarak AMD RDNA 3 tabanlı yeni bir güç ünitesine de yer verebilir.
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        Haberler Teknoloji Dört gözle bekleniyordu! Sony PlayStation 5 Pro için çıkış tarihi paylaşıldı! Sony PlayStation 5 Pro ne zaman çıkacak, fiyatı ne kadar?
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