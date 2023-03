Akıllı sensör ve yapay zeka hayat kurtarıyor

Her yıl onlarca yangın, sel, toprak kayması ve depremde binlerce insanı kaybediyoruz. Son yaşadığımız 2 büyük deprem 11 şehrimizi etkiledi. Yıkılan binalar hizmetlerin de aksamasına sebep oldu. Ortaya çıkan tablo karşısında yazılım geliştiriciler topladıkları verilerle çözümler üretti. Sensörler akıllı ölçüm yöntemleri, yapay zeka teknolojisi şehrin planlama, yapım, denetim süreçlerine yönelik çözümler sunuyor. Önce depremin kaçınılmaz olduğunu her vatandaşın bilmesi ve bilinçle eğitimden uygulamaya, denetimden hukuk sistemine kadar her aşamada teknoloji girişimleri çözümler sunuyor.