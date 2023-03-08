Akıllı sensör ve yapay zeka hayat kurtarıyor

Her yıl onlarca yangın, sel, toprak kayması ve depremde binlerce insanı kaybediyoruz. Son yaşadığımız 2 büyük deprem 11 şehrimizi etkiledi. Yıkılan binalar hizmetlerin de aksamasına sebep oldu. Ortaya çıkan tablo karşısında yazılım geliştiriciler topladıkları verilerle çözümler üretti. Sensörler akıllı ölçüm yöntemleri, yapay zeka teknolojisi şehrin planlama, yapım, denetim süreçlerine yönelik çözümler sunuyor. Önce depremin kaçınılmaz olduğunu her vatandaşın bilmesi ve bilinçle eğitimden uygulamaya, denetimden hukuk sistemine kadar her aşamada teknoloji girişimleri çözümler sunuyor.
ANDROİD TELEFONDAN UYARI
Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerde Android telefonlardaki ivme ölçerleri kullanarak depremin erken belirtilerini tespit eden Android Deprem Uyarı Sistemi üzerinden milyonlarca kullanıcıya erken uyarı gönderildi. Ayrıca 20 bin bağımsız bilgi teknolojisi gönüllüsünden oluşan Açık Yazılım Ağı topluluğunun geliştirdiği afet. org çatısı altındaki afetharita. com, afetbilgi.com, afetdestek. org, deprem.io, beniyiyim.com gibi uygulamalara da Google, Cloud ve Developer ekiplerine bulut ve harita hizmetleri aracılığıyla destek verdi. Aslında küresel araştırmalar fiber kabloların depremin önceden algılanmasında yardımcı olabileceğini gösteriyor. Dağıtılmış Akustik Algılama (Distributed Acoustic Sensing - DAS) adı verilen çalışmayla depremin önceden algılanması için bilimsel çalışmalar yürütülüyor. Fiber kablolar sadece depremin saniyeler öncesinden algılanması için değil, iletişimin kopmaması açısından önemli. Türk Telekom'un Türkiye'nin her yerine fiber altyapı götürmesi projesinde belki de deprem bölgelerinin öncelikli ve güvenli şekilde kurulması sağlanabilir.
DOĞRULANMIŞ VERİLER
Yazılımcıların geliştirdiği uygulamaların doğru çözüm sağlaması için doğrulanmış veri ihtiyacı ve kesintisiz iletişim büyük önem taşıyor. İşte bu yüzden 11 şehri etkileyen depremde doğru zamanda doğru yere yardımların ulaşması açısından büyük önem taşıyor. Sınırlı kaynakların doğru kullanılması için yazılım teknolojisinin olanaklarını sonuna kadar kullanmak zorundayız. Google da geniş bir kullanıcı sayısına sahip Android telefon ekosistemi ve sunucuların hızını temel alarak Android Deprem Uyarı Sistemi'ni geliştirdi. Android Deprem Uyarı Sistemi sayesinde birer uyarı cihazına dönüşen Android telefonlar, deprem anlarında kullanıcılarına saniyeler kazandırabilecek bildirimler gönderiyor.
DEPREMİ ALGILAYAN MİNİK SISMOMETRE
Google Android Deprem Uyarı Sistemi'ni geliştirerek, depremleri algılayıp Android kullanıcılarına uyarı gönderen ücretsiz ve katma değerli bir hizmet sağladı. Android telefonlar prize takılıyken ve tamamen hareketsizken mini bir sismometreye dönüşerek depremi algılayabiliyor ve kullanıcılara uyarı gönderebiliyor. Sistem, 4.5 ve üzeri büyüklükteki depremler için depremin şiddetine göre "Farkında Ol" ve "Harekete Geç" olmak üzere iki tür uyarı gönderiyor. Android Deprem Uyarı Sistemi, tüm Android OS 5.0 ve üzeri tüm telefonlarda çalışıyor. Sistemi kullanmak için telefonunuzun ayarlar bölümüne gidin. Konum > Gelişmiş > Deprem Uyarıları'nı seçin. Android deprem uyarı sistemi, telefonun mevcut teknolojisinden faydalanıyor, cihaz konumu ve "Deprem Uyarıları" açık olan tüm Android OS 5.0 ve üzeri tüm telefonlarda çalışıyor. Erken deprem uyarıları almak istemeyen kullanıcılar, cihaz ayarlarından "Deprem Uyarıları" seçeneğini devre dışı bırakabiliyor.