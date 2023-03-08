Akıllı sensör ve yapay zeka hayat kurtarıyor





ANDROİD TELEFONDAN UYARI

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerde Android telefonlardaki ivme ölçerleri kullanarak depremin erken belirtilerini tespit eden Android Deprem Uyarı Sistemi üzerinden milyonlarca kullanıcıya erken uyarı gönderildi. Ayrıca 20 bin bağımsız bilgi teknolojisi gönüllüsünden oluşan Açık Yazılım Ağı topluluğunun geliştirdiği afet. org çatısı altındaki afetharita. com, afetbilgi.com, afetdestek. org, deprem.io, beniyiyim.com gibi uygulamalara da Google, Cloud ve Developer ekiplerine bulut ve harita hizmetleri aracılığıyla destek verdi. Aslında küresel araştırmalar fiber kabloların depremin önceden algılanmasında yardımcı olabileceğini gösteriyor. Dağıtılmış Akustik Algılama (Distributed Acoustic Sensing - DAS) adı verilen çalışmayla depremin önceden algılanması için bilimsel çalışmalar yürütülüyor. Fiber kablolar sadece depremin saniyeler öncesinden algılanması için değil, iletişimin kopmaması açısından önemli. Türk Telekom'un Türkiye'nin her yerine fiber altyapı götürmesi projesinde belki de deprem bölgelerinin öncelikli ve güvenli şekilde kurulması sağlanabilir.



DOĞRULANMIŞ VERİLER

Yazılımcıların geliştirdiği uygulamaların doğru çözüm sağlaması için doğrulanmış veri ihtiyacı ve kesintisiz iletişim büyük önem taşıyor. İşte bu yüzden 11 şehri etkileyen depremde doğru zamanda doğru yere yardımların ulaşması açısından büyük önem taşıyor. Sınırlı kaynakların doğru kullanılması için yazılım teknolojisinin olanaklarını sonuna kadar kullanmak zorundayız. Google da geniş bir kullanıcı sayısına sahip Android telefon ekosistemi ve sunucuların hızını temel alarak Android Deprem Uyarı Sistemi'ni geliştirdi. Android Deprem Uyarı Sistemi sayesinde birer uyarı cihazına dönüşen Android telefonlar, deprem anlarında kullanıcılarına saniyeler kazandırabilecek bildirimler gönderiyor.