Akıllı şehirler tasarrufu artırıyor

Türk Telekom, tasarruf ve verimlilik projeleriyle donattığı Yeni Nesil Şehirler ağını yaygınlaştırıyor. Yaşam kalitesi yüksek, sürdürülebilir ve güvenli şehirler inşa etmek amacıyla Türk Telekom tarafından başlatılan Yeni Nesil Şehirler projesinde kent sayısı Edirne, Aksaray, Mersin, Düzce, Karaman, Kars, Kocaeli, Elazığ, Antalya, Kütahya, Kırşehir, Denizli ve Konya'nın ardından Osmaniye'nin eklenmesiyle 14'e ulaştı.



ÇEVRECİ ULAŞIM

Akıllı ürün ve hizmetleriyle yerel yönetimlerin dijitalleşme süreçlerine katkı sağlayan Türk Telekom, ulaşım, yaşam, sağlık, çevre, enerji, güvenlik gibi pek çok alanda çevre dostu çözümler sunuyor ve birçok alanda verimlilik sağlıyor. Türk Telekom'un akıllı şehircilik alanındaki çözümleri bugüne kadar, trafikte geçirilen sürede yaklaşık yüzde 35, akaryakıt tüketiminde yüzde 30 tasarruf sağlanmasında ve yüzde 25 oranında daha az karbondioksit salınımı yapılmasında etkin rol oynadı. Akıllı ulaşım sistemleri ile akıllı şehir çözümlerini entegre edip yaşam kalitesi yüksek ve güvenli şehirler oluşturulmasına katkı sağlayan Türk Telekom, Aksaray Belediyesi iş birliği ile hayata geçirilen proje ile kent sakinlerine çevre dostu ve sürdürülebilir bir ulaşım olanağı sunarken, elektrikli bisikletli ulaşım ile Birleşmiş Milletler'in "Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri"ne doğrudan katkı sağladı.







SOLUDUĞUMUZ KÖTÜ HAVAYLA TELEFON EKRANINDA YÜZLEŞTİM

Pandemi koşullarında sağlığımıza daha çok dikkat etmeye başladık. Aldığınız suyu, yediğiniz gıdaları market ya da satıcı değiştirerek düzeltme şansınız var. Soluduğunuz havanın kalitesi konusunda hava temizleyicilerle geçici çözümler üretebilirsiniz. Ancak evin dışında regülasyonlarla çözüm üretebiliriz. Deprem gibi kirli hava konusunda da acil eylem planını hayata geçirmek için kamu kurumları, üniversiteler, sivil toplum örgütleri bir araya gelmeli. Bireysel önlemler alarak bu durumdan kurtulmak mümkün. Ancak herkes taşınarak bu sorunu çözemez. Bireysel olarak yaşadığımız yeri değiştirmek dışında seçeneğimiz olmalı. İlk çocuğumuz doğduğunda soluduğumuz hava kalitesini de değiştirmek için Büyükada'ya taşındık. Ne kadar doğru karar verdiğimizi pandemi döneminde ve şimdi de hava kalitesini ölçen Dyson'ın özel sırt çantası sayesinde bir kez daha gördüm. İstanbul'da Dyson hava kalitesi ölçüm sırt çantası ile yaptığım ölçümler ve Dyson AQ ile ekranda gördüğüm kirli hava uyarısı acil bir dertle başa çıkmamız gerektiğini grafiklerle gösteriyordu. Dyson, dünyanın dört bir yanındaki şehirlerde hava kirliliği konusunda farkındalık yaratmak için bir grup gazeteci ve gönüllülerle yaptığı çalışmayı Türkiye'de de yürütüyor. İşte bu çalışmada kullanılan sırt çantasında evlerde kullanılan Dyson hava temizleyicisinin sensörleri yer alıyor. Dyson'ın hava kalitesi ölçen sırt çantası, hareket halindeyken hava kirliliği verilerini toplayan taşınabilir bir hava algılama cihazına sahip. Ayrıca yapılan ölçümlerle konum bilgisi GPS modülüyle eşleştiriliyor. Tüm veriler Dyson AQ uygulamasıyla akıllı telefondan anlık takip ediliyor. Ben uygulamayı AppStore'dan özel bir kodla indirdim. Sonra çantadaki pili şarj ederek yola çıktım. Kısacası hava kalitesini ölçen çantayı 10 gün boyunca şarj ederek yola çıktım.