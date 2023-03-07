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    • Teknoloji
    • 07.03.2023 12:19
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    • 07.03.2023 12:21
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    Orijinal iPhone şarj aleti nasıl anlaşılır, farklı şarj cihazı telefona zarar verir mi? Telefonunuzu seviyorsanız bunları sakın yapmayın!

    Orijinal şarj aletinin nasıl anlaşılacağı merak konusu oldu. Özellikle iPhone markası için birçok sahte ürün piyasaya sürülüyor. Batarya telefonun en önemli parçalarından bir tanesi. Genellikle telefonun ömrünü de tayin eden bataryaları korumak için bazı detaylara dikkat etmek gerekiyor. Peki, orijinal şarj aleti nasıl anlaşılır? İşte cep telefonunuzu korumak için yapmanız gerekenler...

    takvim.com.tr
    Orijinal iPhone şarj aleti nasıl anlaşılır?

    Herhangi bir akıllı telefon için üçüncü taraf bir şarj cihazı kullanmanın, düşük şarj hızından aşırı ısınmaya kadar her şey dahil olmak üzere olumsuz etkileri olabilir. İşte sahte şarj aletini anlamanın yolları...

    ORİJİNAL ŞARJ ALETİ NASIL ANLAŞILIR?

    Orijinal Şarj Cihazlarında ince bir markalama bulunurken, kopya olanlarda agresif olanlar bulunur.

    Sahte marka logosu veya marka adlarının yanlış yazılması.

    Orijinal Şarj Cihazlarında sertifika işaretleri ve BIS işareti/ISI işareti vb. kimlik numaraları bulunurken, sahte olanlarda bu tür sertifika işaretleri veya yanlış işaretler yoktur.

    Orijinal Şarj Cihazlarının çoğu, orijinalliğini markanın kendisinden doğrulamak için kullanılabilecek, üzerlerine kazınmış benzersiz bir kimlik numarasına sahiptir.

    Hem sahte hem de orijinal olanların üretim yerini kontrol edin. Sahte olanlar büyük olasılıkla Made in China veya Made in Vietnam yazacaktır (Samsung olanlar için). Posta veya müşteri destek kanalı aracılığıyla markadan aynı konuda onay alın.

    Çoğu marka, orijinal şarj cihazları için 6/12 ay garanti vermektedir. Sizinkinin böyle bir garantisi yoksa, o zaman sahtedir.

    Model No., kimlik numarası, sertifikalar, üretim yeri vb. tüm ayrıntılar orijinal şarj cihazına kazınmışken, bu tür ayrıntılar sahte olanlara boyanmıştır.

    Yanlış kaplama veya Keskin kenarlar veya tam tasarım değişikliği gibi markanın şarj cihazı tasarımında (cihazla birlikte kutuda sağlanır) herhangi bir tasarım düzensizliği olup olmadığını kontrol edin. Böyle bir değişiklik fark edilirse, markanın ürünü gerçekten yeniden tasarlayıp tasarlamadığını kontrol edin. Değilse, o zaman şimdi satın aldığınız sahtedir.

    USB bağlantı noktasının şarj cihazına yerleştirilip yerleştirilmediğini kontrol edin. Kesik ile aynı hizada sağlam bir şekilde yerleştirilmişse, o zaman gerçektir. Aksi halde sahtedir.

        Piyasada bulunan Güç test cihazını kullanarak şarj cihazının çıkışını kontrol edin (hangi isim biçiminde satılırsa satılsın). Aynısı, şarj cihazının üzerine kazınmış sınırlar içindeyse, orijinal olabilir.

        iPHONE BATARYASININ TAMAMINI ŞARJ ETMEK ZARARLI MI?

        iPhone modellerinde lityum iyon piller kullanıyor. Bu teknolojiye alternatifler geliştirilmeye devam ediliyor olsa da, maliyetlerin yanı sıra performans ve kullanım ömrü açısından şu anda bu piller tercih ediliyor.

        Apple pilin yüzde 80'e kadar doldurulmasın ömrünü uzatmada etkili olacağını belirtiyor. Bu konuda tercih tamamen kullanıcıya bırakılıyor.

            FARKLI ŞARJ CİHAZI KULLANMAK TELEFONA ZARAR VERİR Mİ?

            Watt (W) işareti, şarj cihazının aynı anda telefonunuza ne kadar enerji gönderebileceğini ifade ediyor. Bu sayı ne kadar yüksekse telefonunuz o kadar hızlı dolar. Bu nedenle farklı türlerde cihazlar kullanmak bataryaya zarar verebilir.
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            Yılmaz Özdil Sözcü’den ittirildi
            Haberler Teknoloji Orijinal iPhone şarj aleti nasıl anlaşılır, farklı şarj cihazı telefona zarar verir mi? Telefonunuzu seviyorsanız bunları sakın yapmayın!
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