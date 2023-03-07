Orijinal iPhone şarj aleti nasıl anlaşılır, farklı şarj cihazı telefona zarar verir mi? Telefonunuzu seviyorsanız bunları sakın yapmayın!

Herhangi bir akıllı telefon için üçüncü taraf bir şarj cihazı kullanmanın, düşük şarj hızından aşırı ısınmaya kadar her şey dahil olmak üzere olumsuz etkileri olabilir. İşte sahte şarj aletini anlamanın yolları...
ORİJİNAL ŞARJ ALETİ NASIL ANLAŞILIR?
Orijinal Şarj Cihazlarında ince bir markalama bulunurken, kopya olanlarda agresif olanlar bulunur.
Sahte marka logosu veya marka adlarının yanlış yazılması.
Orijinal Şarj Cihazlarında sertifika işaretleri ve BIS işareti/ISI işareti vb. kimlik numaraları bulunurken, sahte olanlarda bu tür sertifika işaretleri veya yanlış işaretler yoktur.
Orijinal Şarj Cihazlarının çoğu, orijinalliğini markanın kendisinden doğrulamak için kullanılabilecek, üzerlerine kazınmış benzersiz bir kimlik numarasına sahiptir.
Hem sahte hem de orijinal olanların üretim yerini kontrol edin. Sahte olanlar büyük olasılıkla Made in China veya Made in Vietnam yazacaktır (Samsung olanlar için). Posta veya müşteri destek kanalı aracılığıyla markadan aynı konuda onay alın.
Çoğu marka, orijinal şarj cihazları için 6/12 ay garanti vermektedir. Sizinkinin böyle bir garantisi yoksa, o zaman sahtedir.
Model No., kimlik numarası, sertifikalar, üretim yeri vb. tüm ayrıntılar orijinal şarj cihazına kazınmışken, bu tür ayrıntılar sahte olanlara boyanmıştır.
Yanlış kaplama veya Keskin kenarlar veya tam tasarım değişikliği gibi markanın şarj cihazı tasarımında (cihazla birlikte kutuda sağlanır) herhangi bir tasarım düzensizliği olup olmadığını kontrol edin. Böyle bir değişiklik fark edilirse, markanın ürünü gerçekten yeniden tasarlayıp tasarlamadığını kontrol edin. Değilse, o zaman şimdi satın aldığınız sahtedir.
USB bağlantı noktasının şarj cihazına yerleştirilip yerleştirilmediğini kontrol edin. Kesik ile aynı hizada sağlam bir şekilde yerleştirilmişse, o zaman gerçektir. Aksi halde sahtedir.