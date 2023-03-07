Orijinal iPhone şarj aleti nasıl anlaşılır, farklı şarj cihazı telefona zarar verir mi? Telefonunuzu seviyorsanız bunları sakın yapmayın!

Orijinal Şarj Cihazlarının çoğu, orijinalliğini markanın kendisinden doğrulamak için kullanılabilecek, üzerlerine kazınmış benzersiz bir kimlik numarasına sahiptir.

Hem sahte hem de orijinal olanların üretim yerini kontrol edin. Sahte olanlar büyük olasılıkla Made in China veya Made in Vietnam yazacaktır (Samsung olanlar için). Posta veya müşteri destek kanalı aracılığıyla markadan aynı konuda onay alın.

Çoğu marka, orijinal şarj cihazları için 6/12 ay garanti vermektedir. Sizinkinin böyle bir garantisi yoksa, o zaman sahtedir.

Model No., kimlik numarası, sertifikalar, üretim yeri vb. tüm ayrıntılar orijinal şarj cihazına kazınmışken, bu tür ayrıntılar sahte olanlara boyanmıştır.

Yanlış kaplama veya Keskin kenarlar veya tam tasarım değişikliği gibi markanın şarj cihazı tasarımında (cihazla birlikte kutuda sağlanır) herhangi bir tasarım düzensizliği olup olmadığını kontrol edin. Böyle bir değişiklik fark edilirse, markanın ürünü gerçekten yeniden tasarlayıp tasarlamadığını kontrol edin. Değilse, o zaman şimdi satın aldığınız sahtedir.

USB bağlantı noktasının şarj cihazına yerleştirilip yerleştirilmediğini kontrol edin. Kesik ile aynı hizada sağlam bir şekilde yerleştirilmişse, o zaman gerçektir. Aksi halde sahtedir.