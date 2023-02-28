Türkiye'den Twitter Blue üyeliği nasıl alınır? Twitter mavi tik iptali, başvuru nasıl yapılır? MAVİ TİK İŞARETİ ALMA ✔

Söz konusu mavi tik, şu an sadece iOS kullanıcıları için açılmış durumda. TwitterBlue ise yalnızca ABD, Avustralya, Kanada ve Yeni Zelanda'daki kullanıcılar tarafından kullanılabiliyor. Yani bir iOS cihazdan Twitter'a giriş yapıp, bu dört ülkeden birinde yaşıyorsanız, Twitter Blue abonelik sistemine kaydolabilir ve profilinizin yanına yerleştirilen mavi tikinizi alabilirsiniz.
TWİTTER BLUE ÜYELİĞİ NASIL ALINIR?
Twitter Blue üyeliği şimdilik iOS kullanıcıları için kullanıma sunuldu. Blue üyeliği yurt dışında şimdiden rekor satış patlaması yapmaya başladı.
TWİTTER MAVİ TİK ÜCRETİ NE KADAR?
Milyarder iş adamı Elon Musk'ın satın almasının ardından Twitter'da aylık 8 dolar olcağı açıklanan mavi tik ücretinin Türkiye fiyatı da ortaya çıktı. Buna göre aylık 110 TL ödeyen Twitter Blue aboneleri mavi tike sahip olacak. Bunun ardından ise birçok kişi Blue'ya abone olup mavi tikini aldıktan sonra ismini Elon Musk şeklinde değiştirdi.