Sony PlayStation 5 Pro için çıkış tarihi paylaşıldı! Dört gözle bekleniyordu! Sony PlayStation 5 Pro ne zaman çıkacak, fiyatı ne kadar?

PLAYSTATİON 5 PRO ÖZELLİKLERİ NELER?

Sony'nin bir sonraki oyun konsolunun daha önce bildirdiğimiz PS5 Slim değil, PS5 Pro olacağı söyleniyor. Daha yüksek bir son model olarak, yükseltilmiş özellikler sayesinde konsolun daha iyi performans sunmasını bekleyebiliriz. Bu muhtemelen AMD'den yeni bir APU yonga seti şeklinde gelecek ve tasarımında küçük değişiklikler bile mümkün olacak.

Şirket PS5 Pro'nun öne çıkan yönlerinden biri sıvı soğutma teknolojisi olmak üzere soğutmaya ağırlık vermeyi planlıyor. Yani, PS5 Pro, orijinal PS5 modelinde bulunan sıvı metal bileşimi yerine su soğutmalı olabilir. Yeterince ilginç bir şekilde şirket, soğutma teknolojisindeki bu değişikliği, PS5 soğutma arızası ve sıvı metal sızıntısı ile ilgili son tartışmalar nedeniyle yapıyor olabilir.