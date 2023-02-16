Hemen kontrol edin! Android telefonu olanlar bu uyarı size! O tarihte başlayacak! Xiaomi MIUI 14 güncellemesi o modellere gelmiyor!

XİAOMİ BAZI CİHAZLAR İÇİN GÜNCELLEMELERİ DURDURDUĞUNU AÇIKLADI!

Haftalık MIUI 14 Beta güncellemeleri durdurulacak olsa da yukarıdaki telefonlar kararlı MIUI 14 güncellemelerini almaya devam edecekler. MIUI 14 Beta'nın durdurulması, bu güncellemenin bir daha yayınlanmayacağı anlamına gelmiyor. Bir süreliğine güvenlik güncellemelerini alacak olan modeller daha sonra her zaman olduğu gibi Xiaomi EOS listesine eklenecekler.