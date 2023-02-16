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    • Teknoloji
    • 16.02.2023 14:44
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    • 16.02.2023 16:22
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    Hemen kontrol edin! Android telefonu olanlar bu uyarı size! O tarihte başlayacak! Xiaomi MIUI 14 güncellemesi o modellere gelmiyor!

    MIUI 14 güncellemesinin Mart 2023 sonrasından itibaren kullanıma sunulacağını duyurdu. Bu nedenle MIUI 14 sürümünün hangi modellere geleceği hakkında araştırmalar hızlandı.

    takvim.com.tr
    Android telefonu olanlar bu uyarı size!

    Xiaomi en yeni sürümü olan MIUI 14'ü bazı cihazlarda uygulanmayacak. Android telefon kullanıcılarına uyarı geldi. MIUI güncellemesinin o telefonlara gelmediği belirtildi. Peki, Xiaomi 14 güncellemesi hangi modellere gelecek? İşte detaylar...

    MIUI 14 NE ZAMAN GELECEK?

    Android 13 tabanlı MIUI 14, sistem verimliliğini artıracak yeni Foton Motoru'na ek olarak çok sayıda görsel değişiklik ve özellikle geliyor.

    MART 2023 SONRASI MIUI 14 ALACAK MODELLER

    Xiaomi MIX 4
    Xiaomi 12X
    Xiaomi 11 Ultra
    Xiaomi 11 Pro

            XİAOMİ BAZI CİHAZLAR İÇİN GÜNCELLEMELERİ DURDURDUĞUNU AÇIKLADI!

            Haftalık MIUI 14 Beta güncellemeleri durdurulacak olsa da yukarıdaki telefonlar kararlı MIUI 14 güncellemelerini almaya devam edecekler. MIUI 14 Beta'nın durdurulması, bu güncellemenin bir daha yayınlanmayacağı anlamına gelmiyor. Bir süreliğine güvenlik güncellemelerini alacak olan modeller daha sonra her zaman olduğu gibi Xiaomi EOS listesine eklenecekler.
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            CVS Hava Kent Yapı Kooperatifi
            Haberler Teknoloji Hemen kontrol edin! Android telefonu olanlar bu uyarı size! O tarihte başlayacak! Xiaomi MIUI 14 güncellemesi o modellere gelmiyor!
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