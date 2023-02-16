Hemen kontrol edin! Android telefonu olanlar bu uyarı size! O tarihte başlayacak! Xiaomi MIUI 14 güncellemesi o modellere gelmiyor!

Xiaomi en yeni sürümü olan MIUI 14'ü bazı cihazlarda uygulanmayacak. Android telefon kullanıcılarına uyarı geldi. MIUI güncellemesinin o telefonlara gelmediği belirtildi. Peki, Xiaomi 14 güncellemesi hangi modellere gelecek? İşte detaylar...
MIUI 14 NE ZAMAN GELECEK?
Android 13 tabanlı MIUI 14, sistem verimliliğini artıracak yeni Foton Motoru'na ek olarak çok sayıda görsel değişiklik ve özellikle geliyor.
MART 2023 SONRASI MIUI 14 ALACAK MODELLER
Xiaomi MIX 4
Xiaomi 12X
Xiaomi 11 Ultra
Xiaomi 11 Pro