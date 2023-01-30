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    • Teknoloji
    • 30.01.2023 08:28
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    • 30.01.2023 09:07
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    Türkiye'nin uzay yolculuğu başlıyor! İsimleri Başkan Erdoğan açıklayacak: Fırlatma tarihi belli oldu

    Türkiye Yüzyılı hedefiyle çıkılan yoldaki en önemli hedeflerden biri olan 'uzay yolculuğu'nda ilk fırlatma tarihi belli oldu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından isimleri açıklanacak iki uzay yolcusu, eğitim için Şubat ayında ABD'ye gidecek. 5-6 ay süren eğitim ardından fırlatmanın Ekim ayında gerçekleşmesi bekleniyor.

    Uzay yolculuğunda fırlatma tarihi belli oldu

    Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım, Türkiye'nin uzaya göndereceği iki Türk astronot adayı ile ilgili açıklamalarda bulundu.

    Yıldırım, biri asil biri yedek iki adayın isimlerinin şubat ayında Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanacağını belirtti.

    ERDOĞAN AÇIKLAYACAK
    Yıldırım, "Hem Türkiye Uzay Ajansı'ndan bir ekip hem de bu işi beraber götürdüğümüz Amerikalı bir firmanın gönderdiği başastronot ve uzmanlarıyla beraber çalışıldı, jüriler oluşturuldu, çok farklı testler yapıldı.

    Tıbbi, psikolojik, bilimsel çok uzun bir süreçti sonunda da 2 kişi seçildi. Seçilenlerin meslekleriyle ilgili bilgi veremem ama son 10 kişi içinde askeri pilotlar, akademisyenler, mühendisler hatta hekim dahi vardı.

        Biz Bakanımıza arz ettik, Bakanımız da Cumhurbaşkanımıza arz etti. Cumhurbaşkanımız da uygun gördüğü için artık isimler belli ve Cumhurbaşkanımız isimleri şubat ayında açıklayacak.

        FIRLATMA EKİM AYINDA
        Şu anda belirlenen iki kişi eğitime gitmek üzere hazırlık yapıyor. Şubat sonu gibi Amerika'ya göndereceğiz. Amerika'da 5-6 ay süren bir eğitim alacaklar.

        Fırlatma da Ekim ayında planlanıyor" dedi.

            ESAS MİSYON: DENEYLER
            Bu görevin bir bilim misyonu olduğunu vurgulayan Yıldırım, "Maksadımız sadece bir insanın uzaya gidip gelmesi değil.

            Orada bilim camiamızın bugüne kadar yer çekimsiz ortamda yapmaya hiç fırsat bulamadığı deneylerin yapılması esas misyonumuz" diye konuştu.

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            Haberler Teknoloji Türkiye'nin uzay yolculuğu başlıyor! İsimleri Başkan Erdoğan açıklayacak: Fırlatma tarihi belli oldu
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