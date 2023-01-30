Türkiye'nin uzay yolculuğu başlıyor! İsimleri Başkan Erdoğan açıklayacak: Fırlatma tarihi belli oldu

Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım, Türkiye'nin uzaya göndereceği iki Türk astronot adayı ile ilgili açıklamalarda bulundu.
Yıldırım, biri asil biri yedek iki adayın isimlerinin şubat ayında Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanacağını belirtti.
ERDOĞAN AÇIKLAYACAK
Yıldırım, "Hem Türkiye Uzay Ajansı'ndan bir ekip hem de bu işi beraber götürdüğümüz Amerikalı bir firmanın gönderdiği başastronot ve uzmanlarıyla beraber çalışıldı, jüriler oluşturuldu, çok farklı testler yapıldı.
Tıbbi, psikolojik, bilimsel çok uzun bir süreçti sonunda da 2 kişi seçildi. Seçilenlerin meslekleriyle ilgili bilgi veremem ama son 10 kişi içinde askeri pilotlar, akademisyenler, mühendisler hatta hekim dahi vardı.