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    • Teknoloji
    • 28.01.2023 08:07
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    • 28.01.2023 08:07
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    MAVİ TİK İŞARETİ ALMA ✔ Türkiye'den Twitter Blue üyeliği nasıl alınır? Twitter mavi tik iptali, başvuru nasıl yapılır?

    Söz konusu mavi tik, şu an sadece iOS kullanıcıları için açılmış durumda. TwitterBlue ise yalnızca ABD, Avustralya, Kanada ve Yeni Zelanda'daki kullanıcılar tarafından kullanılabiliyor. Yani bir iOS cihazdan Twitter'a giriş yapıp, bu dört ülkeden birinde yaşıyorsanız, Twitter Blue abonelik sistemine kaydolabilir ve profilinizin yanına yerleştirilen mavi tikinizi alabilirsiniz. Peki, Twitter mavi tik nasıl alınır? Twitter mavi tik iptali nasıl yapılır? İşte merak edilenler...

    takvim.com.tr
    Türkiye’den Twitter Blue üyeliği nasıl alınır? MAVİ TİK İŞARETİ ALMA

    Söz konusu mavi tik, şu an sadece iOS kullanıcıları için açılmış durumda. TwitterBlue ise yalnızca ABD, Avustralya, Kanada ve Yeni Zelanda'daki kullanıcılar tarafından kullanılabiliyor. Yani bir iOS cihazdan Twitter'a giriş yapıp, bu dört ülkeden birinde yaşıyorsanız, Twitter Blue abonelik sistemine kaydolabilir ve profilinizin yanına yerleştirilen mavi tikinizi alabilirsiniz.

    TWİTTER BLUE ÜYELİĞİ NASIL ALINIR?

    Twitter Blue üyeliği şimdilik iOS kullanıcıları için kullanıma sunuldu. Blue üyeliği yurt dışında şimdiden rekor satış patlaması yapmaya başladı.

    TWİTTER MAVİ TİK ÜCRETİ NE KADAR?

    Milyarder iş adamı Elon Musk'ın satın almasının ardından Twitter'da aylık 8 dolar olcağı açıklanan mavi tik ücretinin Türkiye fiyatı da ortaya çıktı. Buna göre aylık 110 TL ödeyen Twitter Blue aboneleri mavi tike sahip olacak. Bunun ardından ise birçok kişi Blue'ya abone olup mavi tikini aldıktan sonra ismini Elon Musk şeklinde değiştirdi.

        MAVİ TİK KİMLERE VERİLİR?

        Instagram mavi tik, instagramda var olan hesapların kişi, marka veya kuruluşa ait olduğunu gösteren bir etikettir. Bu etiketin hesabınızda var olması da hesabınızın instagram tarafından onaylandığını göstermektedir.

        TWİTTER MAVİ TİK NASIL ALINIR?

        Eski kurallarda mavi tik almak için hesabınızın onaylanmış olması gerekiyordu. Yeni hesaplarda olduğu gibi bu hesapların da mavi tiki koruması için aylık ödemesi yapması gerekecek. Twitter'daki mavi Onay rozeti, kamu menfaatini ilgilendiren bir hesabın orijinal olduğunun bilinmesini sağlar. Mavi rozet alabilmeniz için hesabınızın orijinal, tanınmış ve aktif olması gerekir.

        TWİTTER BLUE AVANTAJLARI NELERDİR?

        Twitter Blue aboneleri seçkin özellikler sunan bir abonelik sistemidir. Kullanıcıların deneyimlerini özelleştirme imkanı sunuyor. Twitter Blue ile, reklamsız makale okuma deneyimi sunuluyor. Son 24 saatte en çok paylaşılan makalelere doğrudan erişmek mümkün oluyor. Okuyucu modu ile uzun Twet dizileri daha rahat okunabilecek. En çok kullanılan sayfaları ayarlayabilecek ve istediğiniz tweetlere daha kolay ulaşabileceksiniz. Twitter Blue aboneleri 10 dakikaya kadar video yükleyebilecek ve istediği temayı seçebilecek.
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        Haberler Teknoloji MAVİ TİK İŞARETİ ALMA ✔ Türkiye'den Twitter Blue üyeliği nasıl alınır? Twitter mavi tik iptali, başvuru nasıl yapılır?
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