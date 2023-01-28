Daha önce savaş alanının tamamında durumsal farkındalığı önemli ölçüde destekleyecek NATO Integration Core (INT-CORE) Projesi'ni teslim ettiklerini hatırlatan Güleryüz, ayrıca Afganistan'daki farklı ülkelerin komuta kontrol ünitelerine yönelik yazılımları sağladıklarını ve bu faaliyetlerin 10 yıl önceye uzandığını dile getirdi.

ÇOK KRİTİK YAZILIMLAR

Güleryüz, "STM ThinkTech üzerinden özellikle kriz durumlarında NATO'nun karar vermesine yönelik hem yazılımsal hem danışmanlık hizmetleri üretiyoruz. Bunların paket paket ihracatlarını gerçekleştirdik. 2022 yılında 5 ve 6'ncı paketi imzaladık. NATO ile imzalanan en büyük işimiz Teşkilatın istihbarat altyapısını hem arka plan dediğimiz mekanizma oluşturan yazılım çözümünü hem de ön planda kullanıcıların önündeki ekran ve ara yüzleri oluşturan ihaleleri biz kazandık. Bunlar yazılım alanında ülkemizde NATO'dan alınan en büyük işler arasında ve çok önemli projeler." ifadesini kullandı.