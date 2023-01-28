Ulusal ve uluslararası arenada yüksek teknolojiye sahip, yenilikçi ve milli sistemler üreten STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ, Türk savunma sanayisinin yazılım alanındaki en önemli ihracat başarılarından birine imza attı.
İKİ İHALEYİ DE KAZANDI
NATO'daki karar vericiler ve komuta kademesi için haberleşme ve bilgi sistemlerinin temini, kurulumu ve idamesinden sorumlu NATO İletişim ve Bilgi Ajansının (NCI Agency), Teşkilat kapsamında istihbaratın yönlendirilmesi, toplanması, işlenmesi ve dağıtılmasına yönelik açtığı iki önemli ihaleyi de STM kazandı.
Gerçekleşen teknik ve idari görüşmelerin ardından, STM ve NCI Agency arasında sözleşme imzalandı.
3,5 YIL SÜRECEK
STM proje kapsamında geliştireceği yazılımla, NATO komutanlıkları için istihbaratın yönlendirilmesi, toplanması, işlenmesi ve dağıtılmasını sağlayacak. Dünyadaki tüm NATO karargahları ve üsleri, istihbarat akışlarını STM'nin geliştireceği ve modernize edeceği bu yazılımlar üzerinden yapacak.